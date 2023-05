Nos espera algo raro en la Liga MX. Tigres jugará como local contra Puebla en el repechaje, pero una parte de sus tribunas no lucirá como siempre. Su conocida barra, Los Libres y Lokos, no estarán presentes apoyando a su equipo como de costumbre (¡¿Poooor?!).

La Femexfut los sancionó por supuestamente inclumplir el reglamento derivado de la violencia en Querétaro el año pasado. Los vetaron de la reclasificación contra Puebla y no podrán entrar al Estadio Universitario para apoyar a sus Tigres, pero ya respondieron porque acusan que fue una trampa.

Libres y Lokos fueron vetados del próximo juego de Tigres/Foto: MexSport

LA FMF vetó a Libres y Lokos para el repechaje entre Tigres y Puebla

Empecemos por el principio: ¿por qué vetaron a los Libres y Lokos del próximo partido como local de Tigres? A través de un comunicado, la Femexfut asegura que fue por violar el artículo 79 del Reglamento de Competencia de la Liga MX.

Éste establece que ningún grupo de animación podrá acudir a los partidos de su equipo en calidad de visitante. Señalan que Libres y Lokos asistió al estadio de León en la última jornada del Clausura 2023.

“Por lo anterior, se le prohibirá el acceso al Grupo de Animación del Club antes mencionados en su siguiente partido como local, correspondiente a la Reclasificación, ante Puebla F.C”.

La respuesta de la barra ante la sanción

Pero la cosa no se queda ahí. Libres y Lokos respondieron a la sanción y queda claro que no están nada contentos. En sus redes sociales publicaron varios mensajes contra la FMF, pues argumentan que no se presentaron al estadio de León como grupo, sino que la seguridad del inmueble los concentró en una zona especial por ser visitantes.

Incluso compartieron evidencia de cómo los aglomeraron en una grada pese a que varias personas tenían boletos de diferentes zonas. Básicamente dicen que los obligaron a juntarse para tener argumentos para sancionarlos después.

“Este empleado de Mikel Arriola, representando a la asquerosa corrupción de la Liga MX, abrió la puerta para aglomerar a la afición Tigre y después reportarnos que conformamos un grupo de animación. Nos tendieron bien la cama los verdaderos malandros del futbol”.

Este empleado de @MikelArriolaP representando a la asquerosa corrupción de @LigaBBVAMX abrió la puerta para aglomerar a la afición Tigre y después reportarnos que conformamos un grupo de animación. Nos tendieron bien la cama los verdaderos malandros del fútbol pic.twitter.com/mtN6J45sAm — LIBRESYLOKOS.NET (@LIBRESYLOKOS) May 2, 2023

Piden que si los van a sancionar a ellos, también haya castigo para el mencionado que les abrió el acceso a una tribuna para concentrarlos, ya que el reglamento también habla de sanciones para el equipo local cuando dejan entrar a una barra visitante.

Suponiendo que nos presentamos

Como grupo de animación (falso) donde está el castigo al club que habilitó la zona visitante @LigaBBVAMX (rojo) ? @MikelArriolaP pic.twitter.com/oGL2PknIgm May 3, 2023

También se preguntan qué pasa con los demás equipos, ¿por qué no sancionaron a Pumas ahora que la Rebel fue al Estadio Azteca contra América? Por poner un ejemplo.

En fin, así las cosas con los Libres y Lokos y las sanciones de la Femexfut. Tigres jugará contra Puebla el próximo domingo 7 de mayo a las 9 de la noche en el repechaje de la Liga MX.