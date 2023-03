Este inicio de marzo de 2023 no sólo vio el fracaso del PSG en la Champions League, algo que ya es costumbre, pero no fue el único descalabro gacho… porque el Tottenham de Richarlison, Antonio Conte y más, dicen quítate que ahí te voy.

Posiblemente se hable más del fracaso del PSG por las estrellas que tiene y todo el nulo proyecto deportivo para ganar la ‘Orejona’, pero no es el único que se ha gastado millones sin ver nada en sus vitrinas.

Porque el Tottenham, es otro caso similar al del PSG, que se gasta y gasta dinero en jugadores y directores técnicos, pero que nada más no logra consolidar con la Champions League.

Harry Kane y el fracaso del Tottenham en Champions League – Foto: Getty Images

Por lo menos, el PSG ha logrado levantar varias ligas de Francia y copas nacionales, pero el Tottenham, ni eso. Básicamente, los Spurs han gastado muchos millones de euros y no han ganado nada.

Nada más en la temporada 2022-2023, de acuerdo con Transfermarkt, el Tottenham se gastó más de 100 millones de euros, incluidos 58 de ellos en Richarlison, que ahora tiene u problemón con su DT, Antonio Conte.

Richarlison y su llegada al Tottenham – Foto: Getty Images

Richarlison se queja de Antonio Conte tras la eliminación del Tottenham en Champions

A nadie le gusta perder, muchos menos cuando uno de tus objetivos es ganar la Champions League y encima, te unes a un equipo capaz de ganarla como el Tottenham, bueno aquí el dilema de Richarlison.

Bueno, el brasileño llegó como estrella a los Spurs. Con el Everton hizo 53 goles en cuatro temporadas, algo que la directiva del Tottenham pensó que replicaría en su equipo.

Pero, las cosas no han salido como el Tottenham y el mismo jugador esperaban y sólo ha hecho dos goles con su nuevo equipo, además, está tratando de recuperar su mejor nivel porque no es un titular indiscutible.

El brasileño explotó contra su DT

Ante el Milan en los octavos de final, los Spurs necesitaban goles y Antonio Conte, DT del equipo, no recurrió a Richarlison para ello, pues prefirió a otros jugadores, algo que molestó al brasileño.

Sólo 20 minutos tuvo Richarlison en el partido de Champions League, algo que lo enojó mucho y tras el encuentro y la derrota, habló con la prensa y no se guardó nada en contra de su estratega.

“No entendí la decisión de Conte de dejarme fuera del equipo titular. Estaba en un momento positivo, había jugado bien contra West Ham y Chelsea, pero me volvió a poner en el banquillo. Ayer (el martes) me probó en el once inicial y luego al banquillo, otra vez“, quejándose de su poca actividad.

Richarlison en la banca del Tottenham – Foto: Getty Images

La cosa es que, Richarlison no se quedó sólo con esas polémicas declaraciones, que ya le pueden costar un problema interno con Antonio Conte; el brasileño criticó el planteamiento del italiano.

“Estamos fuera de la mayor competición de clubes, no puedes jugar así cuando necesitas marcar un gol, creo que el míster debería haber adelantado más al equipo, sobre todo en el segundo tiempo“, agregó Richarlison.

Además, se quejó de los poco tiempo de juego que está recibiendo con el Tottenham: “Soy un profesional, trabajo cada día y quiero jugar. Pero no tengo minutos, pierdo el tiempo. Esta temporada es una mierda“, sentenció.

Está bien sacar tu furia, pero siendo una estrella y criticando a tu DT, mejor o lo hagas en una cámara de TV. A ver si los regaños no le caen a Richarlison, públicos o privados.

El fracaso del Tottenham en Champions League – Foto: Getty Images