Lo que sabemos sobre el inminente regreso de Dani Alves al Barcelona

¿Qué año es este? ¿2013? El regreso de Xavi Hernández al Barcelona devolvió la ilusión de la afición de cara a la segunda mitad de la temporada, pero todo indica que Dani Alves también volverá al club pronto.

Ante la falta de figuras de experiencia que guíen a un plantel extremadamente joven, el defensor brasileño sería la solución para rescatar un proyecto que ha mostrado poco y nada en lo futbolístico. Luego de su salida en 2016 Alves aseguró que regresaría si lo necesitaran y parece que esto se convertirá en realidad:

“Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme“, declaró.

Lo que dicen los rumores sobre Dani Alves y el Barcelona

Aunque el fichaje de Dani Alves con el Barcelona parece inminente, todavía hay detalles por definir en la negociación. Uno de ellos era el ‘sí’ de Xavi, quien llegó al banquillo dispuesto a realizar todos los cambios necesarios para mejorar los resultados.

“El Barça dispone de una ficha libre por lo que Dani Alves no tendrá que esperar al mercado de invierno para ser inscrito. En el Barça tienen la intención de oficializarlo lo más pronto posible y Xavi quiere contar con él para el derbi de la próxima semana ante el RCD Espanyol que se disputará en el Camp Nou“, adelanta Sport.

Sin embargo, el reportero Albert Rogé explica también que existe la posibilidad de que Dani Alves pueda jugar con el Barcelona hasta el 1 de enero de 2022, incluso siendo agente libre. Esto se maneja como una posibilidad y aun así, Xavi habría pedido la incorporación del brasileño al plantel lo antes posible, sin importar cuándo pise la cancha con el equipo.

Por su parte, el Diario AS asegura que sus colaboradores confirmaron la noticia: “Tanto Laporta como Mateu Alemany han dado el sí a una operación en la que solo faltaba el visto bueno del entrenador Xavi Hernández. Este se ha producido esta mañana (viernes 12 de noviembre), tras valorar los pros y los contras de su llegada“.

Durante su primera etapa como blaugrana, Dani Alves conquistó 23 títulos. 6 Ligas de España, 4 Copas del Rey y 4 Supercopas de España; además ganó 3 veces la Champions League, 3 veces el Mundial de Clubes y otras 3 la Supercopa de Europa. Hace poco se rumoró que podía llegar a la Liga MX, pero la opción era casi imposible y su destino parece estar en su hogar.