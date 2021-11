Lo que sabemos sobre la intención del PSG en rescindir el contrato de Sergio Ramos

¡Así que chiste! El PSG se robó los reflectores del último mercado de fichajes con la contratación de elementos como Lionel Messi, Gigi Donnarumma y Sergio Ramos. Los refuerzos de lujo se han adaptado al equipo poco a poco, a excepción del central español que ni siquiera ha podido debutar.

Las lesiones que arrastra Ramos lo mantienen lejos del terreno de juego desde mayo; no obstante, se esperaba que pudiera recuperarse durante sus primeros meses en el futbol francés. Esto no ha ocurrido, pues desde que firmó en julio se mantiene fuera de actividad.

Esto habría provocado cuestionamientos sobre si contratarlo fue una buena decisión e incluso podría haber fuertes consecuencias.

¿Qué se dice sobre la relación del PSG y Sergio Ramos?

De acuerdo con reportes de la prensa local, la directiva del PSG está perdiendo la paciencia con Sergio Ramos, quien firmó contrato por 2 años. Le Parisien asegura que desde el interior del club, ya se maneja la posibilidad de rescindir el acuerdo entre ambas partes.

“La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción“, publica el diario.

En el último reporte médico del club, previo al PSG vs Lille, se dijo que Sergio Ramos progresa de forma positiva: “La evolución del programa de recuperación coordinado por el personal médico, avanza muy bien. Se puede considerar la reanudación continua con el grupo en el transcurso de la próxima semana“.

La nota de Le Parisien no adelanta mayores detalles sobre tiempos límite, aunque sí afirma que “el PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado“. El mejor de los escenarios para el defensor sería incorporarse durante los primeros días de noviembre a los entrenamientos con Pochettino y compañía.

Sin embargo, esto es solo una posibilidad y Ramos está descartado para los próximos partidos de Ligue 1 y Champions League. Por si fuera poco, las lesiones aquejan al conjunto parisino con otros futbolistas importantes como Kylian Mbappé, Marco Verratti y Leandro Paredes.