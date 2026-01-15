Lo que necesitas saber: Samuel Eto'o estuvo reclamando las decisiones arbitrales durante el partido entre Camerún vs Marruecos.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF), sancionó a Samuel Eto’o con una suspensión de cuatro partidos y una multa de 20 mil dólares ¿Por qué? Lo acusan de ‘mal comportamiento’ luego de la derrota de Camerún ante Marrueos en los Cuartos de Final de la Copa Africana.

Sin embargo, la Federación Camerunesa de Futbol (Fecafoot), ya adelantó dos cosas. La primera, que la sanción carece de ‘justificación explícita’ y la segunda, que Eto’o planea apelar la sanción.

Samuel Eto’o, presidente de la FECAFOOT / Fotografía @SamuelEtoo vía X

¿Por qué sancionaron a Samuel Eto’o?

Aunque la Confederación Africana de Fútbol no especificó el momento exacto que decidieron sancionar de Samuel Eto’o, todo parece indicar que se trata de sus contantes reclamos durante el partido entre Camerún vs Marruecos.

En algunos videos se puede ver como protesta desde el palco por varias decisiones arbitrales. El problema para él es que en ese mismo palco se encontraban los presidentes de la CAF y de la Federación Marroquí, además de otros directivos, por lo que todos escucharon y vieron, de primera mano, sus quejas.

Y digamos que no es cosa solo de un partido, pues también se habló de su ‘mala’ actitud durante el Nigeria vs Camerún.

Y después de hacerse oficial la sanción de la CAF contra Samuel Eto’o, la FECAFOOT emitió un comunicado en el que no solo respalda a su presidente, también cuestiona la falta de elementos para la sanción.

“La Federación observa que esta decisión, que resultó en una suspensión de cuatro partidos y una multa de veinte mil (20.000) dólares estadounidenses, carece de justificación explícita“. Se lee en el comunicado.

Además aseguran que Eto’o no se quedará con los brazos cruzados tras la sanción y apelará la decisión de la CAF.

“La FECAFOOT observa además que el procedimiento explícito que condujo a esta decisión plantea serias dudas respecto a los requisitos fundamentales de un juicio justo. La Federación reconoce la decisión de su Presidente de ejercer, dentro de los plazos y de la manera prescritos, las vías legales de apelación previstas en la normativa aplicable“.

Comunicado FECAFOOT / Imagen @FecafootOfficie vía X

Aunque la FECAFOOT apoya directamente a su presidente, tenemos que recordar que no es las primera vez que sancionan a Eto’o por su ‘mala conducta’. Durante el Mundial Femenil Sub 20, fue suspendido seis meses por la FIFA debido a su actitud antideportiva tras reclamarle a los árbitros.

Incluso se le vio discutiendo con el entrenador Marc Brys y hasta con un aficionado.