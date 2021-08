Santiago Muñoz: De perseguir el sueño americano a cumplir metas con el Newcastle

Santiago Muñoz siempre ha luchado por cumplir sus metas. Ser futbolista profesional estaba en su lista y luego de tomar decisiones entre México y Estados Unidos, se consolidó en la Liga MX. Hoy, su historia tiene un nuevo capítulo que lo llevará a Europa: es nuevo jugador del Newcastle United.

“El sueño comienza” escribió su nuevo club al presentarlo a través de redes sociales. El movimiento se trata de un préstamo por 18 meses con opción a compra. Y aunque todos quisiéramos verlo rápidamente en la Premier League, todo indica que el mexicoamericano de 19 años comenzará su paso por Inglaterra en la categoría Sub 23.

✨ … ✨

Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz.

Welcome, Santi!

— Newcastle United FC (@NUFC) August 31, 2021