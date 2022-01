Sarah Schleper, la esquiadora que compite por amor a México en los Juegos Olímpicos de Invierno

Dicen por ahí que los mexicanos nacemos en donde nos da la gana y la esquiadora Sarah Schleper es el claro ejemplo de ello. La atleta competirá por segunda ocasión en los Juegos Olímpicos de Invierno con México y esta vez será abanderada de la delegación junto a Donovan Carrillo.

Resulta que Schleper nació en Estados Unidos y compitió varias veces con su país; sin embargo, decidió retirarse en 2011. Pero claro está que la cosa no termina ahí porque el adiós al deporte terminó en 2014 para volver a la nieve con la nacionalidad mexicana.

Sarah Schleper

La historia es similar a la que vimos en los Olímpicos de Tokio 2020 con Gabriela Schloesser. La arquera nacida en México compite por los Países Bajos debido a que se casó con el también arquero Mike Schloesser; si el nombre no te suena tanto, tal vez la recuerdes en competencias como Gabriela Bayardo.

El caso de Sarah Schleper comienza en su natal Glenwood Springs, una ciudad ubicada en el estado de Colorado. La conexión con México se logró a través de la familia, ya que la esquiadora está casada con Federico Gaxiola desde 2007. Y cabe resaltar que antes de competir con el verde, blanco y rojo como respaldo, esta experimentada deportista ya había llegado a Juegos Olímpicos con Estados Unidos.

“A mi esposo lo conocí en mi pueblo, donde van muchos mexicanos a patinar. Antes no había tantos. De los primeros mexicanos que llegaron a vivir a Glenwood Springs fue el abuelo de mi esposo. Hubo un flechazo y nos enamoramos y la historia está escrita. Beijing será mi segunda participación representando a México.

“Mi esposo y mis hijos son mexicanos, mi corazón también es mexicano y me siento muy orgullosa en portar la bandera nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno. Se dio la oportunidad de competir por México, contender por una nación en la que casi no hay atletas que puedan representar al país. Para mí es un gusto llevar la bandera, era un sueño competir por una nación no tan poderosa en lo que se refiere a los deportes de invierno“, contó Sarah Schleper en entrevista con ESTO.

¿Cómo le ha ido a Schleper en Juegos Olímpicos de Invierno?

A punto de cumplir 44 años de edad, Sarah Schleper presume haber participado en cinco ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno: Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010 se encuentran entre su experiencia bajo la bandera estadounidense. PyeongChang representó su primera edición con México.

Todas sus participaciones han incluido dos competencias diferentes: giant slalom y slalom. La primera no ha sido su fuerte en la justa olímpica porque no pudo terminar en 1998, 2006 y 2018 hasta irse con DNF. En 2002 finalizó en la posición 21 y en 2010 en la 14.

En cuando a slalom los resultados son diferentes. En 2018 culminó en el lugar 41 pero antes pasó por el 16, y el 22 aunque su mejor actuación fue en Turín 2006 con un décimo lugar.