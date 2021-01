¡Adiós, mala racha! Schalke 04 volvió a ganar en Bundesliga luego de casi un año

¿Qué sería del futbol sin los malos momentos? Probablemente así los logros importantes no tendrían un sabor tan especial y el 9 de enero de 2021 quedará marcado para el Schalke 04, pues el equipo alemán se reencontró con la victoria en la Bundesliga.

Pasó casi un año desde que los Mineros registraron su último triunfo, desde entonces registraron 20 derrotas y 10 empates. En México, se consideró una racha casi tan frustrante como la que alguna vez registró Cruz Azul en la Liga MX.

La escuadra dirigida por Christian Gross derrotó 4-0 al Hoffenheim y a pesar de que se mantiene en los puestos de descenso en la tabla general, este resultado podría ayudar anímicamente en la pelea por permanecer en Primera División.

El Schalke se quedó a un partido de igualar la peor racha negativa del futbol alemán: el Tasmania Berlín, equipo que se encuentra en la Quinta División, entre 1961 y 1962 llegó a 31 juegos sin victoria.

El desempeño de los Mineros este sábado rayó en la perfección; sin embargo, el Hoffenheim desaprovechó la posesión de balón que tuvo durante los 90 minutos y apenas registró cuatro disparos a la puerta defendida por Ralf Färhmann.

La primera anotación cayó poco antes de que terminara la primera mitad: el jovencito Matthew Hoppe apareció al minuto 42 y retomó su buena inercia durante el complemento para convertirse en el primer estadounidense en marcar un triplete en la Bundesliga.

In Schalke's hour of need, 19-year-old Matthew Hoppe stepped up with the first ever Bundesliga hat-trick by an American player 🎩

What dreams are made of ✨🇺🇸 pic.twitter.com/CfZYuMBVWG

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 9, 2021