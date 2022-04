La multa (y los memes) que dejó el paseo de Vettel en scooter durante las prácticas en Australia

Sebastian Vettel debutará en la temporada 2022 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, aunque no comenzó de la mejor manera. El monoplaza de Aston Martin está lejos de competir por los puntos y tampoco ha logrado rendir durante las primeras sesiones de actividad de cada fin de semana.

El piloto alemán no la pasó nada bien durante la primera sesión de prácticas libres. Tuvo problemas con el motor que lo obligaron a bajarse y usar un extintor para evitar un accidente. Contrario a lo que muchos pensarían, Vettel se encargó de enfriar su unidad de potencia y los auxiliares se quedaron viéndolo.

Por la misma razón, no pudo retirarse de la pista a bordo del monoplaza. Sin embargo, Sebastian Vettel encontró una solución que llamó la atención durante el final de la sesión. Montado en una moto o scooter como señaló la Fórmula 1, saludó a los aficionados en las gradas y regresó a la zona de pits, pero los comisarios (y los memes) no dejaron que pasara desapercibido.

Desafortunadamente, resulta y resalta que lo hecho por Sebastian Vettel en el Circuito de Albert Park no está permitido. La Fórmula 1 y la FIA realizaron la investigación correspondiente y esto le costará una multa de 5 mil euros al piloto. En lo deportivo, Aston Martin tendrá que utilizar una nueva unidad de potencia por el daño provocado en la Práctica 1.

“Los comisarios escucharon al piloto del auto 5 (Sebastian Vettel) y a los representantes del equipo, también examinaron el video. Los comisarios determinan que el auto 5 se detuvo en el circuito por un problema mécanico. Al final de la sesión, Vettel buscó cómo regresar a su pit. Un comisario de pista se encontraba ahí con un scooter. Vettel preguntó si podía conducirlo, esperando que el comisario subiera con él. Aun cuando no lo hizo, Vettel se marchó solo sin la aprobación para hacerlo“, explica el comunicado.

Pero más allá de la multa, los aficionados a la Fórmula 1 hicieron de las suyas. Las imágenes del cuatro veces campeón le dieron la vuelta a las redes sociales y hubo varios memes que nos hicieron soltar la carcajada en plena madrugada.

BREAKING 🚨 Sebastian Vettel joins Moto GP

“I want to take the opportunity to announce that I have decided to end my Formula 1 career in this moment here and join Moto GP ,I am on the peak,so this feels right,” he said pic.twitter.com/LDh97L6Qma

— f1_ridiculousness (@f1ridiculous) April 8, 2022