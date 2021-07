¡Con dedicatoria al cielo! El gol con el que Héctor Herrera puso a Mexico en la final de la Copa Oro

México sufrió contra Canadá, pero un gol en los últimos minutos le dio el triunfo sobre Canadá y jugará la final de la Copa Oro, luego de complicarse el partido tras un penal fallado por Carlos Salcedo. Sin embargo, Héctor Herrera evitó la lluvia de memes con un gol en tiempo agregado.

El partido quedó marcado por dos hechos, el previo fallecimiento de Zizinho, padre de Jonathan Dos Santos, quien arrancó el partido como titular. El jugador se quedará con el Tri para dedicarle la Copa Oro. El segundo fue la aparición del grito homofóbico, por lo que el partido se detuvo un par de minutos en el cierre del segundo tiempo.

