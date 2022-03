Serena Williams sobre las reacciones a la agresión de Zverev a un juez en Acapulco: “Yo estaría en la cárcel”

El Abierto Mexicano de Tenis tuvo un poco de todo en 2022, pero algo que marcó el torneo fue la expulsión de Alexander Zverev. El alemán perdió la cabeza tras su eliminación en dobles y se quedó muy cerca de golpear al juez de silla, lo cual generó una gran conversación entre figuras como Serena Williams.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam ha sido juzgada y criticada anteriormente por sus reacciones en la cancha, así que habló sobre lo sucedido en Acapulco. Más allá de las sanciones o multas de la ATP y la WTA, Serena Williams fue cuestionada acerca de la forma en que se manejan estos temas.

En una entrevista con Christiane Amanpour de CNN, la estadounidense no se guardó nada. Además de revelar que hubo un momento en el que estuvo en un ‘periodo de prueba’, explicó que sí hay diferencias muy marcadas y que estas dependen de quién cometa la falta o en este caso, la agresión.

“Es mi personalidad, pero cada uno es diferente. No necesariamente se trata de quebrarse, creo que es más sobre la pasión y tu personalidad salta. Soy quien soy en la cancha y fuera de ella, soy muy apasionada por lo que hago y por todo. Eso responde una parte, pero definitivamente hay un doble estándar. Probablemente yo estaría en la cárcel si hiciera eso, literalmente y sin broma. De hecho estuve en una especia de libertad condicional, sea lo que sea que hice para estarlo“, dijo la medallista olímpica.

Eso sí, Serena Williams también explicó que la pasión se desborda y genera momentos como el que vivió Zverev en el AMT. Aun así, es una realidad que la ATP se encargó de tomar la decisión lo antes posible y la número 237 del mundo señaló que esto se transmite de forma positiva a otros aspectos de la vida.

“Al final del día yo soy quien soy y amo quién soy; amo el impacto que puedo tener en la gente a través de otras inversiones. Si no tuviera la pasión que tengo en una cancha de tenis, no la tendría por lo que hago ahora y lo acepto. Estoy emocionada por seguir teniéndola“, agregó.

Alexander Zverev was recently withdrawn from the Mexican Open after he attacked the umpire’s chair with his racket. As a Black athlete and a woman, @serenawilliams tells me there is a double standard. “I would probably be in jail if I did that,” she says. pic.twitter.com/sINWIeuBcP

— Christiane Amanpour (@amanpour) March 4, 2022