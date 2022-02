La expulsión de Zverev y el carisma de Tsitsipas y en el Día 2 del Abierto Mexicano de Tenis

El Abierto Mexicano de Tenis está siendo espectacular, pero concluyó las actividades de su segundo día con noticias poco agradables. Alexander Zverev fue eliminado del torneo por conducta antideportiva, ya que agredió al juez de silla de su partido de dobles.

También tuvimos el debut de Nadal, Medvedev y Tsitsipas, tres de los grandes consentidos de la afición.

¿Por qué Zverev fue expulsado del Abierto de Acapulco?

Ya en las primeras horas del miércoles, un tweet del Abierto Mexicano de Tenis sorprendió a muchos. ¿La razón? Alexander Zverev fue suspendido del torneo de Acapulco. El alemán perdió la cabeza en la modalidad de dobles al reclamar un punto y al terminar el juego golpeó la silla del juez.

No obstante, casi le pega también al juez. Esto no pasó por alto entre organizadores y la misma ATP, así que el número tres del mundo no podrá seguir en la pelea por el título.

Esto es inaceptable.

Así reaccionó A. Zverev en Acapulco tras perder en dobles.

Ha sido descalificado del torneo. pic.twitter.com/B0m2rO4M7q — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) February 23, 2022

Rafael Nadal, el consentido de la afición

Si bien es cierto que se trata de uno de los máximos exponentes en la historia del tenis, Rafael Nadal sigue sorprendiendo en cada partido. La victoria ante Denis Kudla demostró que el manacorí es uno de los tenistas mejor recibidos en el Abierto Mexicano de Tenis y regresará a la cancha más pronto de lo que muchos pensarían.

Stefanos Tsitsipas y la imagen del día en en el Abierto de Acapulco

Más allá de lo que representa Rafael Nadal en México, otros tenistas se ganan a la afición poco a poco. Este es el caso de Stefanos Tsitsipas, quien lleva más de una edición haciendo reír a los fans del Abierto Mexicano de Tenis disputado en Acapulco.

Tras consumar su primera victoria en la edición de 2022, el griego mandó un peculiar mensaje a través la firma en la cámara. Aplausos, carcajadas y muchos gritos de alegría inundaron la cancha central para cerrar la actividad del martes y despedir al número 3 del mundo.

Checa los resultados del Día 2 en el Abierto Mexicano de Tenis

Desafortunadamente, el problema con Zverev desvió la atención de muchos aficionados. La parte positiva es que la actividad ya casi terminaba, pero si te perdiste algún resultado, acá tienes todo lo que sucedió el martes:

Nishioka venció a Feliciano López por 2-6, 6-0 y 6-4

Medvedev avanzó tras superar a Paire por 6-3 y 6-4

Matteo Berrettini abandonó su partido contra Paul cuando estaba 6-4 y 1-5

Cameron Norrie superó a Altmaier por 7-6 (7-5) y 6-2

El mexicano Juan Hernández cayó por 0-6 y 1-6 ante Andújar

Wolf dejó en el camino a Sonego en tres sets

Tsitsipas avanzó con doble tie break ante Djere por 7-6 (9-7) y 7-6 (7-4)

En dobles, el mexicano Hans Hach Verdugo sigue adelante junto a John Isner tras vencer a los alemanes Gojowczyk y Otte. Los verdugos de Zverev y Melo fueron Glasspool y Heliövaara.

Por su parte, el otro mexicano Reyes Varela perdió junto a Schnur ante los colombianos Cabal y Farah.

Nadal y Medvedev, los protagonistas de este miércoles… sin Zverev

La descalificación de Zverev generó varios cambios en el orden de juego para el miércoles 23. La actividad arranca a las 18:00 horas en cancha central con el duelo entre Medvedev y Andújar. Después, veremos a Nadal contra Kozlov; para cerrar el día tendremos a Wolf vs Tsitsipas.

En el Grandstand tendremos otros partidos interesantes. Primero Norrie se medirá con Isner, seguido del encuentro entre Nishioka y Fritz. El último partido en esta cancha será de dobles, con el mexicano Santi González y Molteni contra Norre y Paul.

También a las 18:00 horas, Carreño Busta enfrentará a Giron y Lajovic a Paul en Cancha 1 y 2.