Shaun Wright-Phillips, el 'cohete' que sufrió el rechazo de Nottingham Forest y brilló con Manchester City

¿Qué pasa cuando tienes un sueño y alguien te dice que no eres capaz de lograrlo? Aunque en el papel es muy fácil hablar de resiliencia, en la práctica no es tan sencillo. En el futbol hay millones de jugadores rechazados por clubes grandes y a Shaun Wright-Phillips, exjugador de Manchester City y Chelsea, eso no lo detuvo.

Ya sea en la Liga MX o la Premier League, nos encontramos con diamantes en bruto; no obstante, siempre hay jóvenes que se quedan fuera de los equipos o a un paso de llegar a Primera División. Shaun Wright-Phillips pasó por esa situación en el Nottingham Forest.

El exfutbolista buscaba una oportunidad para cumplir sus sueños, pero su estatura hacía que lo consideraran pequeño. Además, le dijeron que no era suficientemente bueno. Poco después llegó su oportunidad con Manchester City, pero no siempre es fácil lidiar con el rechazo.

“Mientras más miro hacia atrás, creo que fue devastador en ese momento, pero no creo que midiera la magnitud de lo que pasó. Se sintió natural solo levantarme e intentarlo de nuevo. Mi mamá y mi hermano estaban conmigo, tenía a mis amigos y solo me dijeron que era suficiente.

“Que todo comenzara cuando era tan joven, me permitió crear mi propio camino y lo mismo sucedió con mi hermano. Él es genial y escribió su propia historia. Nos deshicimos de la presión porque en ese momento, solo disfrutamos de jugar futbol. Cuando amas tanto algo, lo demás se vuelve fácil“, explicó Shaun Wright-Phillips en entrevista para Sopitas.com.

Aunque el camino tampoco fue sencillo con Manchester City, los objetivos se cumplieron. Shaun Wright-Phillips se ganó la confianza del DT Kevin Keegan e incluso lo apodaron ‘Pocket Rocket’ por su velocidad; más adelante, también llegó a la Selección de Inglaterra.

Shaun Wright-Phillips en el Trophy Tour del Manchester City / Sopitas.com

El consejo de Shaun Wright-Phillips a las nuevas generaciones de futbolistas

Shaun Wright-Phillips destacó con el Manchester City y luego fue transferido al Chelsea. El exextremo ha confesado más de una vez que “lloró como bebé” al enterarse del movimiento; sin embargo, nada de eso habría sido posible sin su persistencia para cumplir lo que anhelaba.

Por ello, también mandó un mensaje a todos los jóvenes futbolistas que han sido rechazados o criticados en algún momento. Es difícil o casi imposible saber cuántos son cortador por los clubes de Primera División en las mejores Ligas del mundo, así que para él, se trata de mejorar en cada aspecto posible.

“Si todavía tienes ese sueño, tienes que seguir trabajando fuerte. Tal vez te digan que no eres bueno en algo, pero trabajas en ello y te conviertes en un nuevo jugador. Tienes que evolucionar con el juego, ser diferente a los demás“. Shaun Wright-Phillips en Sopitas.com

La pelea por la Premier League en la familia Wright

Shaun Wright Phillips visitó México por primera vez durante el Trophy Tour del Manchester City, con la Premier League conseguida en la temporada 2021-22. Y con el equipo de Pep Guardiola peleando fuerte con el Arsenal por otro título, la casa de los Wright se divide.

Ian Wright, padre de Shaun, hizo historia con los Gunners anotando 185 goles en 288 partidos. Así que cada enfrentamiento es especial y aprovechamos para preguntarle cómo se vive la batalla en la cancha con un fiel seguidor del Arsenal a su lado.

“Es muy tenso“, confesó Shaun Wright-Phillips entre risas. “Él es el típico fan del Arsenal que quiere que todo se resuelva a su favor. Tengo que lidiar con sus celebraciones incluso en redes sociales y yo no ayudo mucho porque le respondo cuando puedo. Van a ser meses interesantes para nosotros“.

De una u otra manera, el exjugador confía en el City. Así que sin titubear, Wright-Phillips soltó el pronóstico de que los ‘Citizens’ ganarán el 26 de abril ante los Gunners para apretar la lucha por la Premier… pues también cree que van a recuperarse de la diferencia de puntos para coronarse.