Lo que necesitas saber: Shewarge Amare Alene ganó en tres ocasiones el Maratón de la Ciudad de México.

La triple ganadora del Maratón de la CDMX, Shewarge Amare Alene falleció a los 30 años de edad tras sentirse mal durante uno de sus entrenamientos. Aunque fue trasladada al hospital no logró sobrevivir.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa de su muerte. De acuerdo con medios etíopes, fue internada por una descompensación.

Shewarge Amare Alene en el Maratón de la CDMX / Fotografía @MaratonCDMX

Muere Shewarge Amare Alene

Shewarge Amare Alene se encontraba entrenando en su país natal, Etiopía. Durante una de las sesiones de entrenamiento se sintió mal y se desmayo. Fue trasladada a un hospital en Adis Abeba, sin embargo, momentos después se confirmó su muerte.

Amare Alene era una exitosa maratonista. Su última competencia fue el Maratón de Estocolmo del 2025, ganó con un tiempo de 2:30:38. Eso no es todo, participó, en varias ediciones del Maratón de la CDMX, en tres de ellas se llevó el primer lugar 2012, 2014 y 2015.

La noticia de su muerte la confirmó el Maratón de Estocolmo; “Con profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”.

Horas más tarde, el Maratón de la CDMX también publicó un mensaje lamentando su muerte y recociendo sus logros en nuestro país.

Shewarge Amare Alene ganó al menos 12 de competencias en las que participó, desde México, Turquía, España y más. La maratonista, vivió en México durante algún tiempo, mientras se preparaba para sus siguientes carreras, incluso participó en varias competencias nacionales en distintos estados.

Después continuó con su preparación en otras regiones del mundo. Lamentablemente falleció durante uno de sus entrenamientos, no se conoce con exactitud la causa de su muerte.