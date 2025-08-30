Lo que necesitas saber: La salida del Maratón de la CDMX será a las 6:45 hrs.

Atención mis queridos runners. Llegó el momento que tanto esperaban, el domingo 31 de agosto se corre el Maratón de la CDMX. Unos podrán buscar clasificar a Boston y otros podrán mejorar sus marcas personales. El chiste es que todos ganan.

Y para que tengan todos los detalles necesarios, les vamos a dejar la ruta, el corte que se hará en algunas vialidades y claro, los horarios. Manténgase informados y bien hidratados.

Fotografía @MaratonCDMX

Ruta del Maratón de la CDMX 2025

La salida del Maratón de la CDMX será en Av. Insurgentes Sur, específicamente frente a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario. De ahí recorrerán varias vialidades importantes de la Ciudad, hasta llegar a la meta en el Zócalo, frente a Palacio Nacional.

Pasarán por el Parque Hundido, Paseo de la Reforma, el Museo Soumaya, el Ángel de la Independencia, la Torre del Caballito y más lugares emblemáticos.

Y por si preguntan ¿De cuántos kilómetros es el Maratón de la CDMX? Es de 42.195 km en total. Se lee fácil, pero correrlo no es nada sencillo, hay que tener preparación y mucha fuerza mental.

Imagen @MaratonCDMX

¿A qué hora inicia el Maratón de la CDMX?

El Maratón dará inicio a las 5:45 hrs del domingo 31 de agosto. Estará divida en varios bloques, los primeros en salir será el bloque de sillas de ruedas y débiles visuales.

Fecha: Domingo 31 de agosto 2025

Hora: 5:45 hrs

Salida: Av. Insurgentes Sur (frente a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario)

Meta: Zócalo, CDMX

Distancia: 42.195 km

A las 5:50 hrs toca el turno para el bloque de la Élite Femenil, cinco minutos más tarde al de la Élite Varonil, detrás de ellos saldrá el bloque A. Los últimos en salir serán el B y C. Así que deben madrugar para estar minutos antes en el punto de salida.

¿Qué vialidades estarán cerradas en la CDMX?

La ruta del Maratón de la CDMX obliga a las autoridades a hacer algunos cortes en la circulación, principalmente en las siguientes avenidas:

Avenida Insurgentes Sur (Del Estadio Olímpico a la Glorieta de Insurgentes)

Avenida Chapultepec

Avenida Oaxaca, Nuevo León y Sonora

Calle Florencia

Paseo de la Reforma

Plaza y Avenida de la República

Avenida Juárez

Calle Simón Bolívar

República del Salvador

20 de Noviembre

Imagen @GobCDMX

Los cortes iniciarán poco antes de las 5:45 hrs del domingo 31 de agosto y se mantendrán aproximadamente hasta las 16:00 hrs.

Líneas del Metrobús afectadas por el Maratón de la CDMX

Gran parte de la ruta del Maratón de la CDMX coincide con la Línea 1 y 7 del Metrobús, además de algunas estaciones de la 2, 3 y 4, por lo que varias de ellas estarán cerradas, antes, durante y después del recorrido.

El cierre inicia desde las 5:00 hrs hasta las 14:00 hrs con excepción de Amores – Tacubaya que se reanuda a las 11:00 hrs y de Buenavista IV – Pino Suárez hasta las 18:00 hrs.

Aunque el servicio en las siguientes rutas será suspendido completamente:

Indios Verdes – Pueblo Santa Cruz Atoyac

Rojo Gómez – Doctor Gálvez

Tepalcates – Colonia del Valle

Alameda Tacubaya – París

Estaciones SIN servicio Estaciones EN servicio

Villa Olímpica- Reforma | Buenavista II

Amores – Tacubaya

Mina – Balderas | Buenavista II

Buenavista IV – Bellas Artes

Buenavista IV – Pino Suárez

Campo Marte – Garibaldi Indios Verdes – Plaza de la República

El Caminero – Corregidora

Tepalcates – Etiopía

Tenayuca – Buenavista

Pueblo Santa Cruz Atoyac – Cuauhtemoc

Teatro Blanquita – San Lazaro

Teatro Blanquita – Pantitlán | Alameda Oriente

San Lazaron – San Pablo

Indios Verdes | Hospital I. La Villa ° – Glorieta de Cuitláhuac

Imagen @MetrobusCDMX

Mientras tanto, el Metro modificará su horario en las líneas 1, 2, 3 y 9 para abrir desde las 5:00 hrs el domingo 31 y llevar a los corredores hasta el punto de salida. Lo mejor de todo es que los participantes podrán acceder gratis siempre y cuando porten su número de corredor.

¿Qué se llevan los ganadores del Maratón?

Pongan atención por sí les toca ser los afortunados en cruzar la meta con el mejor tiempo. Los ganadores absolutos de la rama femenil y varonil se llevarán varios miles de dólares, desde 50 mil hasta 10 mil.

1° lugar: 50 mil dólares y un reloj Garmin

2° lugar: 20 mil dólares y un reloj Garmin

3° lugar: 10 mil dólares y un reloj Garmin

4° lugar: 6,562 dólares

5° lugar: 4,949 dólares

Y además, los más rápidos podrán clasificar al Maratón de Boston. Generalmente los atletas que se llevan estos premios los usan para continuar con su preparación. Aunque es importante recordar que no todo se trata de ganar, cada uno de los corredores tiene su propia preparación y motivación que lo lleva a participar, así que, disfruten cada kilómetro y todo el tiempo de entrenamiento.