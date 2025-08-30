Lo que necesitas saber:
La salida del Maratón de la CDMX será a las 6:45 hrs.
Atención mis queridos runners. Llegó el momento que tanto esperaban, el domingo 31 de agosto se corre el Maratón de la CDMX. Unos podrán buscar clasificar a Boston y otros podrán mejorar sus marcas personales. El chiste es que todos ganan.
Y para que tengan todos los detalles necesarios, les vamos a dejar la ruta, el corte que se hará en algunas vialidades y claro, los horarios. Manténgase informados y bien hidratados.
Ruta del Maratón de la CDMX 2025
La salida del Maratón de la CDMX será en Av. Insurgentes Sur, específicamente frente a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario. De ahí recorrerán varias vialidades importantes de la Ciudad, hasta llegar a la meta en el Zócalo, frente a Palacio Nacional.
Pasarán por el Parque Hundido, Paseo de la Reforma, el Museo Soumaya, el Ángel de la Independencia, la Torre del Caballito y más lugares emblemáticos.
Y por si preguntan ¿De cuántos kilómetros es el Maratón de la CDMX? Es de 42.195 km en total. Se lee fácil, pero correrlo no es nada sencillo, hay que tener preparación y mucha fuerza mental.
¿A qué hora inicia el Maratón de la CDMX?
El Maratón dará inicio a las 5:45 hrs del domingo 31 de agosto. Estará divida en varios bloques, los primeros en salir será el bloque de sillas de ruedas y débiles visuales.
- Fecha: Domingo 31 de agosto 2025
- Hora: 5:45 hrs
- Salida: Av. Insurgentes Sur (frente a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario)
- Meta: Zócalo, CDMX
- Distancia: 42.195 km
A las 5:50 hrs toca el turno para el bloque de la Élite Femenil, cinco minutos más tarde al de la Élite Varonil, detrás de ellos saldrá el bloque A. Los últimos en salir serán el B y C. Así que deben madrugar para estar minutos antes en el punto de salida.
¿Qué vialidades estarán cerradas en la CDMX?
La ruta del Maratón de la CDMX obliga a las autoridades a hacer algunos cortes en la circulación, principalmente en las siguientes avenidas:
- Avenida Insurgentes Sur (Del Estadio Olímpico a la Glorieta de Insurgentes)
- Avenida Chapultepec
- Avenida Oaxaca, Nuevo León y Sonora
- Calle Florencia
- Paseo de la Reforma
- Plaza y Avenida de la República
- Avenida Juárez
- Calle Simón Bolívar
- República del Salvador
- 20 de Noviembre
Los cortes iniciarán poco antes de las 5:45 hrs del domingo 31 de agosto y se mantendrán aproximadamente hasta las 16:00 hrs.
Líneas del Metrobús afectadas por el Maratón de la CDMX
Gran parte de la ruta del Maratón de la CDMX coincide con la Línea 1 y 7 del Metrobús, además de algunas estaciones de la 2, 3 y 4, por lo que varias de ellas estarán cerradas, antes, durante y después del recorrido.
El cierre inicia desde las 5:00 hrs hasta las 14:00 hrs con excepción de Amores – Tacubaya que se reanuda a las 11:00 hrs y de Buenavista IV – Pino Suárez hasta las 18:00 hrs.
Aunque el servicio en las siguientes rutas será suspendido completamente:
- Indios Verdes – Pueblo Santa Cruz Atoyac
- Rojo Gómez – Doctor Gálvez
- Tepalcates – Colonia del Valle
- Alameda Tacubaya – París
Estaciones SIN servicio
Estaciones EN servicio
- Villa Olímpica- Reforma | Buenavista II
- Amores – Tacubaya
- Mina – Balderas | Buenavista II
- Buenavista IV – Bellas Artes
- Buenavista IV – Pino Suárez
- Campo Marte – Garibaldi
- Indios Verdes – Plaza de la República
- El Caminero – Corregidora
- Tepalcates – Etiopía
- Tenayuca – Buenavista
- Pueblo Santa Cruz Atoyac – Cuauhtemoc
- Teatro Blanquita – San Lazaro
- Teatro Blanquita – Pantitlán | Alameda Oriente
- San Lazaron – San Pablo
- Indios Verdes | Hospital I. La Villa ° – Glorieta de Cuitláhuac
Mientras tanto, el Metro modificará su horario en las líneas 1, 2, 3 y 9 para abrir desde las 5:00 hrs el domingo 31 y llevar a los corredores hasta el punto de salida. Lo mejor de todo es que los participantes podrán acceder gratis siempre y cuando porten su número de corredor.
¿Qué se llevan los ganadores del Maratón?
Pongan atención por sí les toca ser los afortunados en cruzar la meta con el mejor tiempo. Los ganadores absolutos de la rama femenil y varonil se llevarán varios miles de dólares, desde 50 mil hasta 10 mil.
- 1° lugar: 50 mil dólares y un reloj Garmin
- 2° lugar: 20 mil dólares y un reloj Garmin
- 3° lugar: 10 mil dólares y un reloj Garmin
- 4° lugar: 6,562 dólares
- 5° lugar: 4,949 dólares
Y además, los más rápidos podrán clasificar al Maratón de Boston. Generalmente los atletas que se llevan estos premios los usan para continuar con su preparación. Aunque es importante recordar que no todo se trata de ganar, cada uno de los corredores tiene su propia preparación y motivación que lo lleva a participar, así que, disfruten cada kilómetro y todo el tiempo de entrenamiento.