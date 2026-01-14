Lo que necesitas saber: FIFA recibió poco más de 500 millones de solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026 en la tercera fase de venta

Conseguir boletos para el Mundial 2026 en la tercera fase de venta parece una misión imposible: Las probabilidades son del 0.35%, pues hay un boleto por cada 287 solicitudes que recibió la FIFA (Dios, soy yo de nuevo…).

Foto: FIFA

FIFA recibió 500 millones de solicitudes para la tercera fase de boletos del Mundial 2026

Y es que cifras obtenidas por ESPN, indican que la FIFA recibió 500 millones de solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026 en la tercera fase de venta. Aquí en Sopitas te contamos cómo funciona esa fase con el famoso sorteo aleatorio, y como la fecha límite para entrarle fue el 13 de enero, ya se puede saber cuántos nos registramos con la esperanza de alcanzar entradas.

Esa cifra de 500 millones de solicitudes es todo un récord para FIFA y ellos lo celebran, pero representa que la afición tiene solamente un 0.35% de probabilidades de obtener un boleto para el Mundial 2026.

Fotografía @FIFAWorldCup

Un boleto del Mundial 2026 por cada 287 solicitudes

Mira tú, por acá investigamos que en México hay una probabilidad de 1 entre 32 millones de ganar la lotería, por lo que parecería que es más probable ser millonario que ganarse un boleto del Mundial si tenemos un chance entre esos 500 millones.

Pero, considerando que hay alrededor de 1 millón 754 mil boletos disponibles para la tercera fase de venta, entonces la cosa mejora un poquito. Significa que existe un boleto por cada 287 solicitudes, que si bien sigue siendo difícil, bueno, en una de esas.

Ahora bien, también hay que tener en cuenta que no especifican si esas 500 millones de solicitudes fueron por un boleto, o cada una solicitó más de uno. Por acá en la redacción hicimos una solicitud por más de un boleto, por ejemplo, y de ser así, entonces las probabilidades se reducen otro poco. Se podían pedir hasta 40 boletos por usuario y 4 por partido.

Foto: FIFA.com

¿Y cuándo sabremos si fuimos elegidos para comprar boletos del Mundial 2026?

Recuerda que la FIFA comenzará a avisarle por correo a quienes sean elegidos a partir del 5 de febrero, y entonces sabrás si aceptaron todas tus solicitudes de boletos para el Mundial 2026 o sólo algunas entradas. Y como decía en la solicitud, ahí mero te harán el cobro.