Lo que necesitas saber:

FIFA recibió poco más de 500 millones de solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026 en la tercera fase de venta

Conseguir boletos para el Mundial 2026 en la tercera fase de venta parece una misión imposible: Las probabilidades son del 0.35%, pues hay un boleto por cada 287 solicitudes que recibió la FIFA (Dios, soy yo de nuevo…).

como-comprar-boletos-para-el-mundial-2026-en-mexico-estados-unidos-y-canada-3
Foto: FIFA

FIFA recibió 500 millones de solicitudes para la tercera fase de boletos del Mundial 2026

Y es que cifras obtenidas por ESPN, indican que la FIFA recibió 500 millones de solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026 en la tercera fase de venta. Aquí en Sopitas te contamos cómo funciona esa fase con el famoso sorteo aleatorio, y como la fecha límite para entrarle fue el 13 de enero, ya se puede saber cuántos nos registramos con la esperanza de alcanzar entradas.

Esa cifra de 500 millones de solicitudes es todo un récord para FIFA y ellos lo celebran, pero representa que la afición tiene solamente un 0.35% de probabilidades de obtener un boleto para el Mundial 2026.

¿FIFA va cobrar la entrada a los Fan Fest del Mundial 2026?
Fotografía @FIFAWorldCup

Un boleto del Mundial 2026 por cada 287 solicitudes

Mira tú, por acá investigamos que en México hay una probabilidad de 1 entre 32 millones de ganar la lotería, por lo que parecería que es más probable ser millonario que ganarse un boleto del Mundial si tenemos un chance entre esos 500 millones.

Pero, considerando que hay alrededor de 1 millón 754 mil boletos disponibles para la tercera fase de venta, entonces la cosa mejora un poquito. Significa que existe un boleto por cada 287 solicitudes, que si bien sigue siendo difícil, bueno, en una de esas.

Ahora bien, también hay que tener en cuenta que no especifican si esas 500 millones de solicitudes fueron por un boleto, o cada una solicitó más de uno. Por acá en la redacción hicimos una solicitud por más de un boleto, por ejemplo, y de ser así, entonces las probabilidades se reducen otro poco. Se podían pedir hasta 40 boletos por usuario y 4 por partido.

El sorteo habló: Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Foto: FIFA.com

¿Y cuándo sabremos si fuimos elegidos para comprar boletos del Mundial 2026?

Recuerda que la FIFA comenzará a avisarle por correo a quienes sean elegidos a partir del 5 de febrero, y entonces sabrás si aceptaron todas tus solicitudes de boletos para el Mundial 2026 o sólo algunas entradas. Y como decía en la solicitud, ahí mero te harán el cobro.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

¿Donde ver el Mundial 2026? Televisa y TV Azteca compartirán transmisión del Mundial 2026

¿Cuánto costará ver todos los partidos del Mundial 2026 y dónde?
Un mexicano eliminó al Real Madrid, pero tomemos con calma lo de Jonathan Gómez

Un mexicano eliminó al Real Madrid, pero tomemos con calma lo de Jonathan Gómez

Así es el hotel donde se concentrará Uruguay para el Mundial 2026
¿Quién era Marty Reisman, el verdadero 'Marty Supreme'?

¿Quién era Marty Reisman, el verdadero ‘Marty Supreme’?

Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook