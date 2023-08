¡Llegó la hora! Hoy conoceremos el camino de los mejores equipos de Europa en busca de la Orejona. El sorteo de la Champions League define los 8 grupos donde se ubicarán los 32 clubes clasificados con un sólo objetivo: llegar a la final en Wembley.

Sigue en vivo en Sopitas.com el desarrollo del sorteo de la Champions League 2023-2024 para enterarte de cómo se conforman los grupos, además de conocer al ganador y ganadora del premio al mejor jugador y jugadora de la UEFA.

Bombos y reglas para el sorteo de la Champions League 2023-2024

Tal como te platicamos antes, con las eliminatorias previas quedaron conformados los 4 bombos para el sorteo de la Champions. Los bombos quedaron de la siguiente manera:

Bombo 1: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Múnich, PSG, Benfica y Feyenoord

Bombo 2: Manchester United, Arsenal, Porto, Real Madrid, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Leipzig e Inter de Milán.

Bombo 3: Milán, Lazio, Salzburgo, Shakthar, Estrella Roja, Braga, PSV Eindhoven y Copenhague.

Bombo 4: Real Sociedad, Celtic, Newcastle, Unión Berlín, Lens, Young Boys, Galatasaray y Antwerp.

El reglamento se mantiene como en años pasados: cada grupo quedará integrado por un equipo de cada bombo (buenas noticias para el Barcelona, porque por fin evitará a su coco, el Bayern Múnich).

Muy importante: ningún grupo puede estar integrado por dos o más por equipos de la misma federación o país, así que no podremos ver en fase de gruipos un Manchester City vs Manchester United o un Milán vs Inter, por ejemplo.

Así quedan los grupos de la Champions League 2023-2024

Por acá seguiremos en vivo y minuto a minuto el sorteo de la Champions League 2023-2024. Quédate con nosotros para conocer en tiempo real cómo quedan conformados los grupos:

¡Comenzó el sorteo! Los anfitriones ya dieron la bienvenida a la afición al sorteo de la Champions League 2023-2024. Y lo hicieron con una presentación en vivo del Himno más bello del futbol. ¡Comenzó el sorteo!

Grupo A:

Grupo B:

Grupo C:

Grupo D:

Grupo E:

Grupo F:

Grupo G:

Grupo H:

