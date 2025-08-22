Lo que necesitas saber: El sorteo volverá a hacerse con un software que elegirá automáticamente a los 8 rivales de cada equipo clasificado

¡Regresa la Champions League! Aunque todavía falta confirmar a los últimos equipos que participarán (el Copenhague de Rodrigo Huescas y el Fenerbahçe de Edson Álvarez aún pueden clasificar), ya tenemos todo listo para el sorteo de la fase de liga.

En dicho sorteo conoceremos a los ocho rivales que enfrentará cada uno de los 36 equipos clasificados a la Liga de Campeones 2025-2026. ¡Qué emoción!

Foto: Getty

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League 2025-2026?

UEFA ya confirmó que el sorteo de la Champions League se realizará el jueves 28 de agosto a las 10:00 horas (18:00 horas en Mónaco, sede del sorteo).

Un día después se realizarán los sorteos de la Europa League y la Conference League, pero bueno, esa es otra historia.

El formato del sorteo para la Champions League 2025-2026

Por segundo año consecutivo, la tecnología determinará los enfrentamientos y rivales de cada equipo, pues se repite el formato del sorteo donde un software elige automáticamente entre los participantes.

Los 36 equipos se dividen en 4 bombos según el ranking UEFA

Se elige una bola del bombo 1 para elegir un equipo al azar

El software elige a sus 8 rivales respetando las diferentes condiciones que deben cumplir los enfrentamientos

que deben cumplir los enfrentamientos Se repite el procedimiento hasta que todos los equipos tengan a sus 8 rivales para la fase de liga

¿Cuáles son esas son condiciones? Las de cajón:

El software debe elegir a dos equipos de cada bombo, para enfrentar a uno como local y otro de visita

para enfrentar a uno como local y otro de visita No se pueden enfrentar equipos del mismo país (no puede haber un Real Madrid vs Villarreal, por ejemplo)

(no puede haber un Real Madrid vs Villarreal, por ejemplo) Ningún equipo puede jugar contra más de dos equipos del mismo país (Liverpool podría jugar contra Juventus y Atalanta, pero no contra un tercer italiano, por ejemplo)

Foto: Getty Images

Los bombos para el sorteo de la Champions

UEFA no ha confirmado cómo se conformarán los 4 bombos para el sorteo, pero según el reglamento, será con base en su ranking de clubes.

Y como ya tenemos a casi todos los equipos clasificados (aquí la lista completa de los clubes que participarán), podemos adelantarnos.

Bombo 1: PSG (por ser el campeón actual), Real Madrid, Bayern Múnich, Inter de Milán, Manchester City, Liverpool, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Barcelona.

PSG (por ser el campeón actual), Real Madrid, Bayern Múnich, Inter de Milán, Manchester City, Liverpool, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Barcelona. Bombo 2: Atlético de Madrid, Chelsea, Arsenal, Eintracht Frankfurt, Atalanta, PSV Eindhoven, Sporting Lisboa, Tottenham, Juventus.

Atlético de Madrid, Chelsea, Arsenal, Eintracht Frankfurt, Atalanta, PSV Eindhoven, Sporting Lisboa, Tottenham, Juventus. Bombo 3: Villarreal, Napoli, Ajax, Olympiacos, Marsella, Mónaco, Union Saint-Gilloise, Galatasaray, Slavia Praga.

Villarreal, Napoli, Ajax, Olympiacos, Marsella, Mónaco, Union Saint-Gilloise, Galatasaray, Slavia Praga. Bombo 4: Athletic Club, Newcastle.

Importante: Solo el Bombo 1 está plenamente confirmado, el resto podría modificarse dependiendo de los últimos equipos que clasifiquen.

Por ejemplo: Si Benfica clasifica, iría al Bombo 2, provocando que Juventus caiga al Bombo 3 y, por ende, Slavia Praga iría al Bombo 4. Vaya, varios se “recorrerán” hacia abajo dependiendo de los últimos participantes.

Trofeo de la Champions League / Foto: Getty

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2025-2026?

Como en México los derechos de la Champions League los tienen TNT Sports y Fox Corporation, el sorteo podría pasar en TNT y HBO Max, o bien, a través de Tubi o Caliente TV.

Otra opción es verlo directamente en el Live de la UEFA, en su sitio web.

Y a todo esto, ¿cuándo inicia la Champions League 2025-2026?

¡Listo! Tienes toda la información que necesitas para entrarle al sorteo de la Champions League. Ya nada más toca finalizar recordando que la fase de liga arranca el martes 16 de septiembre, y la Jornada 1 se extenderá hasta el jueves 18.