Lo que necesitas saber: Escocia derrotó a México 1-0 en la fase de grupos del Mundial Sub 20 de 1983.

Todavía no sabemos si Escocia será rival de México en los 16vos de final del Mundial 2026, pero Steve Clarke, el entrenador del conjunto escocés, ya dijo que le gustaría derrotar a los nuestros y hasta eliminarlos en casa.

Aunque después de la derrota ante Brasil no andan muy animados y, peor aún, tienen que esperar a que la combinación de resultados asegure su puesto en la siguiente ronda, como uno de los 8 mejores terceros. (Acá les explicamos el criterio de desempate).

Fotografía @ScotlandNT vía X

Steve Clarke quiere eliminar a México del Mundial

Clarke, entrenador de Escocia, recordó que en sus años de jugador, por allá de 1983, le tocó jugar en el Estadio Ciudad de México (en aquel entonces llamado, Azteca), cuando los escoceses se llevaron la victoria 1-0.

Y ahora, en el Mundial 2026, le gustaría repetir ese resultado, claro, tiene que esperar a que se confirme su pase a la siguiente ronda, pero no podemos culparlo por querer ganar, todos en el Mundial quieren ganar y llegar a la final.

“Primero hay que calificar. Me encantaría volver al Estadio Azteca, jugué ahí en el 83 cuando era joven y estaba en forma. En aquella ocasión Escocia le ganó a México 1-0. Si pasa, me gustaría repetirlo“.

El partido al que se refiere Steve es a uno de la fase de grupos del Mundial Sub-20 que se jugó en el ex Estadio Azteca en 1983. Tiene muy presente ese juego porque él marcó el gol de la victoria escocesa.

Fotografía Luis Abraham Balderrama Ortega para Sopitas.com

Aunque Escocia debería tener en cuenta que México avanzó como líder del Grupo A, invicto, sin recibir gol, es local y ya se metió al top ten del ranking de la FIFA, por lo que no será un partido fácil.

Es justo mencionar que las declaraciones de Clarke sobre enfrentar a México las hizo antes de perder ante Brasil. Después de caer ante la verdeamarela, dijo que era probable que Escocia volviera a casa. Prácticamente sentenció la eliminación del equipo.