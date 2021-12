En imágenes: Así fue el regreso de Steven Gerrard a Anfield: “Gracias por el recibimiento”

Después seis años, Steven Gerrard regresó a Anfield, que fue su casa durante muchos años, pero ahora como estratega del Aston Villa. Quien fuera capitán y figura de los Reds, dirigió su quinto partido con los Villanos y sin duda este ha sido el más especial en su nueva etapa al volver a casa, a pesar de la derrota 1-0.

El partido de la jornada 16 no sólo fue especial para Gerrard, sino para la afición que celebró con él la Champions ganada en Estambul, por lo que la imagen Steven apareció desde los callejones que llevan al estadio.

Ya a la hora en que Gerrard salió a la cancha para ocupar su lugar en la zona técnica, la afición del Liverpool ovacionó a la leyenda, quien devolvió el gesto, tanto previo al juego, como después del silbatazo final.

The noise as Steven Gerrard returns to Anfield for the first time.

Goosebumps 😍 pic.twitter.com/7lNXkbr4lR

— SPORTbible (@sportbible) December 11, 2021