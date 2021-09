El sueño de Lorena Ochoa para impulsar el golf en México: “Que el gobierno se involucre un poquito más”

Lorena Ochoa regresa a un torneo de Golf, pero con calma porque no deja el retiro oficialmente y sólo formará parte de los participantes del torneo que realiza junto con algunos de sus compañeros mexicanos. Golf Charity Classic, será el certamen en el que la golfista vuelva a un campo de golf.

El Golf Charity Classic de Lorena Ochoa se llevará a cabo en Guadalajara y las fechas ya están confirmadas, será el 26 y 27 de noviembre, con la -más que fabulosa- noticia de que será transmitido a través del Golf Channel Latin America (consulten a su servicio de TV de paga para confirmar si está disponible).

Dicho torneo reunirá a grandes estrellas del golf nacional como Gabriela López, Abraham Ancer, Carlos Ortíz, María Fassi, Álvaro Ortíz, Regina Plascencia, Bobby Díaz, Ingird Gutiérrez y José de Jesús Rodríguez; además de la mayor exponente en el golf de México, Lorena Ochoa.

¿En qué constará el Golf Charity Classic? Pues serán dos programas en los que participarán los competidores antes mencionados. El primero, un challenge de parejas mixtas y el segundo, será un Shootout de 9 hoyos de eliminación directa.

Peeeeeero, este evento de Lorena Ochoa será con beneficio porque la venta de boletos será a beneficio de la Fundación Lorena Ochoa, que actualmente sustenta el proyecto “La Barranca”, que básicamente se encarga de brindar eduación integral a más de 360 niños.

La Fundación Lorena Ochoa no será la única beneficiada, pues la Fundación Guadalajara Country Club también tendrá ayuda de la venta del boletaje. Esta organización apoya a colaboradores y familiares directos con el objetivo de mejorar la calidad de vida y generando oportunidades con apoyos en vivienda, enseres, salud y educación.

Los comentarios de Lorena Ochoa sobre el Golf Charity Classic

En Sopitas.com, tuvimos la fortuna de platicar con Lorena Ochoa sobre su Golf Charity Classic, además de algunas otras cuestiones del golf en México y sin más preámbulo, les dejamos un poco de sus declaraciones que pudo darnos en entrevista.

“Es una gran fiesta del golf mexicano. Me siento muy emocionada de tener a los mejores mexicanos. Les hablé y me dijeron inmediatamente que sí, les agradezco mucho el cariño y el apoyo“, fueron las palabras de Lorena Ochoa sobre los participantes en el Golf Charity Classic.

“Lo más importante es justo eso, promocionar mucho el golf. Tiene mucho sentido, me siento feliz de poder vivir estos dos días de golf con los mejores exponentes que tenemos hoy en día y ojalá que sea el primero de muchos“, sobre la importancia del torneo.

“Este año ha sido un año increíble para el golf mexicano, tenemos representantes del mejor nivel en la LPG y PGA. Triunfos los vimos con Carlos, con Abraham, con Gaby. Representación en las olimpiadas fue algo muy positivo, pero no solamente eso, la cantidad de golfistas que hay en el país es impresionante de la que había hace 3 o 4 años“, pero Lorena Ochoa quiso restarles presión a sus compañeros con lo que viene para México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La vida después del retiro de Lorena Ochoa

“El tema de dar platicas, de dar conferencias, motivar a las nuevas generaciones. Me gusta mucho estar en las universidades, en las escuelas. El tema del diseño de campos de golf, me encantaría que en un futuro existiera un campo de golf con el nombre de Lorena Ochoa. Me gusta lo que hago, siempre trato de mantener el equilibrio con la familia, los niños, peor también soy una mujer activa“, nos dijo sobre sus actividades en el día a día tras su retiro.

“La posibilidad de jugar en el último grupo o de ganar un torneo y de jugar en frente del público, esa emoción y esa adrenalina. Es una sensación que no he sentido en mi vida en esta faceta. Extraño eso, pero no extraño todo lo otro, son muchas otras cosas que tienes que sacrificar y que viajar y que estar sola“, nos comentó Lorena Ochoa sobre lo que extraña de su carrera como profesional.

¿Cómo le gustaría ver al golf mexicano en 5 años?

“Si pudiera escribir una carta a Santa Claus, lo más importante es que existieran campos de golf públicos, en donde el acceso fuera sencillo, de bajo costo. Mi sueño es que el gobierno se involucre un poquito más, que entienda lo bonito que es tener áreas verdes. Que sea algo más accesible para todos, sería un sueño“, aseguró Lorena Ochoa.