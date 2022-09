Verdaderos momentos de terror fueron los que vivió la vicepresidenta de Argentina, Cristina Krichner, pues este 1 de septiembre sufrió un intento de asesinato.

Así es, un sujeto de nombre Sagab Montiel, es el hombre que supuestamente esacusado de asesinar a Cristina Krichner. Apuntó su arma hacía la vicepresidente, pero afortunadamente, el disparo no salió.

La conmoción que este hecho generó, tiene a Argentina en shock y el desapruebo total hacía la violencia. El futbol se ha sumado a estas muestras de apoyo a la vicepresidenta y al repudio del acto.

Foto: Web

En un comunicado, la Asociación de Futbol Argentino lanzó un mensaje contundente sobre el tema y con una noticia que detendrá el campeonato de liga.

“La Asociación de Futbol Argentino expresa su más enérgico repudio por lo sucedido con la Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández Kirchner. Y hacemos un llamado a la sociedad en conjunto advirtiendo que la violencia de cualquier orden es el camino“, menciona el comunicado de la AFA.

Foto: Especial

La suspensión del futbol argentino tras el atentado a Cristina Kirchner

Además del mensaje contra la violencia, la AFA comunicó que los partidos de este 2 de septiembre de 2022, se aplazarán, por lo que se les buscará un acomodo posterior en el calendario.

Eran tres los partidos programados a disputarse este viernes 2 de septiembre. Patronato vs Unión Santa Fe, Lanús vs Tigre y Rosario Central vs Talleres de Córdoba.

El resto de los partidos de la jornada sabatina y dominical en el futbol argentino se mantendrán a la hora y fecha programada, en caso de algún cambio les iremos informando en Sopitas.com.

Foto: Getty Images