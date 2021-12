Reportan que Teddy Bridgewater puede mover las extremidades tras aparatosa lesión con Denver

Los Denver Broncos se llevaron un susto durante el tercer cuarto del partido contra los Cincinnati Bengals, luego de que su quaterback, Teddy Bridgewater, tuviera que ser retirado del campo en camilla e inmovilizado tras un fuerte impacto; el jugador fue trasladado a un hospital para ser sometido a evaluaciones.

La jugada sucedió cuando el reloj marcaba poco más de cinco minutos para finalizar. Teddy Bridgewater encontró espacio para abrirse paso por tierra y cuando parecía que había conseguido las cinco yardas faltantes en el segundo intento de Denver, Joe Bachie golpeó la cadera del quarterback y éste cayó de forma que aplastó su propio cuello.

Previamente Bridgewater había eludido a uno de los defensivos de los Bengals con un salto y cuando estaba apunto de aterrizar, Bachie lo desequilibró. Las alarmas se prendieron cuando el quaterback quedó boca abajo y sin movimiento.

The play that Teddy Bridgewater got injured on. 🙏🏻 pic.twitter.com/dhioD5bkMa

Tras la jugada ingresó el cuerpo médico y tras un par de minutos el jugador fue trasladado a un hospital y las primeras pruebas son alentadoras, pues Bridgewater mantiene movimiento en todas las extremidades tras el golpe en la zona cervical, la más delicada de la columna vertebral.

“El quarterback de los Broncos, Teddy Bridgewater, fue trasladado a un hospital como medida de precaución para una evaluación adicional de una lesión en la cabeza. Tiene movimiento en todas las extremidades”, informó Patrick Smyth, responsable de comunicación de los Broncos.

Broncos QB Teddy Bridgewater was taken to the hospital as a precaution for further evaluation of a head injury.

He has movement in all extremities.

— Patrick Smyth (@psmyth12) December 19, 2021