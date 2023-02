Como cada año, la entrega del The Best de la FIFA generó críticas y una que otra pelea en redes sociales. Aunque Alexia Putellas fue reconocida como la mejor jugadora del año, las opiniones se dividieron en cuanto a su elección e incluso nos obligan a cuestionar por qué avanzaron las finalistas a la última terna.

El XI Ideal contó con Christiane Endler; Lucy Bronze, Leah Williamson, Wendie Renard y Mapi León; Keira Walsh, Alexia Putellas y Lena Oberdorf; Alex Morgan, Beth Mead y Sam Kerr. Este rubro es elegido por otras jugadoras y parece el más acertado en mucho tiempo.

No obstante, las cosas cambian en el The Best de la FIFA cuando hablamos de la elección de la mejor jugadora. Seguramente podríamos decir algo parecido con mejor jugador, portero o cualquier otra categoría, pero las decisiones sobre categorías femeniles también tienen una línea muy marcada.

Alexia Putellas, ganadora del premio The Best de la FIFA 2022 / Getty Images

El problema va más allá de la ganadora. Si bien es cierto que el reconocimiento a Alexia Putellas en 2022 generó mucha polémica, el reclamo de algunos aficionados pasa por la selección de las finalistas y ahí nos encontramos con el nombre de Sam Kerr.

Ya sea con su selección o a nivel de clubes, la atacante australiana suele mantenerse como una de las mejores del mundo y solo en 2021 llegó a la terna de finalistas. La FIFA entregó ese The Best a Putellas; no obstante, Kerr parece estar fuera del mapa para meterse a la última instancia.

En esta ocasión, el comité que seleccionó a las nominadas (incluidas las categorías de mejor DT y portera) incluyó a 10 personalidades del futbol femenil. Partiendo con Carli Lloyd, Aya Miyama o Fara Williams, también encontramos a la mexicana Mónica Vergara.

Los ‘criterios’ que ponen en duda la credibilidad de The Best y la FIFA

¿Qué pasó con el reconocimiento a Alexia Putellas de 2022? Esta entrega de los premios The Best dejó un montón de reacciones, aunque para muchos el punto en común es que Beth Mead era quien merecía ganar. La votación incluye a capitanas, estrategas, periodistas y aficionados, así que ahí encontramos el por qué de muchas cosas.

De acuerdo con David Menayo, reportero de Marca, la diferencia entre la española y sus rivales fue grande. Alexia Putellas habría sido la jugadora más votada por capitanas, periodistas y aficionados para llevarse el The Best de FIFA con 50 votos; por su parte, Alex Morgan y Beth Mead habrían recibido 37 votos.

La polémica sobre su lesión es que dejó de jugar durante los primeros días de julio. Se supone que el premio The Best que entrega la FIFA, tenía que reconocer lo hecho durante la última temporada; es decir, entre agosto de 2021 y julio de 2022. Otros dicen que se trata de todo el año 2022.

El problema es que mientras son peras o manzanas, esto no tiene sentido con lo visto durante la gala. Y no nos vamos muy lejos, los argentinos destacaron por el Mundial de Qatar 2022… que se jugó en diciembre. Volviendo a la rama femenil, esos meses ya no incluirían a Alexia Putellas.

Al final, el problema no es quien gana, en este caso Alexia. La futbolista del Barcelona lleva años derrochando calidad en el terreno de juego. Los premios The Best y la misma FIFA han sembrado un montón de dudas entre los fans, que a la hora de la verdad terminan discutiendo o con opiniones muy diferentes.