El 23 de febrero de 2021, el mundo del deporte se paralizó cuando se dio a conocer que Tiger Woods, el máximo referente del golf, había sufrido un percance automovilístico y había sido ingresado al quirófano de emergencia. El estadounidense sufrido serias lesiones en la pierna derecha y para salvarla fue necesario colocarle una varilla ortopédica en la tibia, el hueso más afectado por múltiples fracturas.

A casi un año del accidente, Tiger mantiene la intención de retomar su carrera como golfista profesional, aunque para ello no hay fecha establecida y de entrada está descartado para participar en el Masters de Augusta, que se celebra en abril. “Ojalá pudiera decirla (le fecha de su regreso), pero no lo sé”.

¿Cómo va la recuperación de Tiger Woods?

El golfista estadounidense explicó en la conferencia de prensa, previa al Genesis Invitational en el Riviera Country Club, de cual es anfitrión, que el proceso de recuperación ha sido favorable, de acuerdo a la gravedad de la lesión, aunque lento para pensar en su regreso. La buena noticia es que ya puede jugar golf a nivel aficionado.

“Todavía estoy trabajando en la parte de caminar. Tengo un largo camino por recorrer. Puedo jugar al golf los fines de semana, eso es fácil, pero jugar seis rondas de golf todavía no puedo hacerlo”, mencionó en la conferencia de prensa.

Afortunado por evitar la amputación de la pierna

Durante la reconstrucción de la pierna, además de la varilla ortopédica para consolidar la tibia, a Woods le colocaron tornillos y placas tanto en el tobillo como en el pie, por lo que realmente estuvo cerca de perder la pierna.

“Soy muy afortunado, muy afortunado. No sabía si iba a tener la pierna derecha o no. Así que poder tener mi pierna derecha todavía aquí es grandioso. Todavía tengo muchos problemas con ella, pero es mi pierna y estoy muy agradecido por eso”, declaró.

En ese sentido, restó importancia a los tiempos de recuperación y aunque le gustaría que el proceso fuera más rápido, la pierna mejora día con día y será cuestión de tiempo para volverlo a ver en competencia.

“Estoy mejorando, sí, pero no a la velocidad y ritmo que me gustaría.He visto progreso, soy mucho más fuerte de lo que era. Cada día es una pelea y le doy la bienvenida a esa pelea”, estableció.