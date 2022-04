Tiger Woods, la leyenda que resurge en Augusta a pesar del dolor: “No me siento como me gustaría”

En enero de 2021, Tiger Woods estaba fuera de la escena deportiva. Su carrera como golfista estaba a punto de terminar en un quirófano, donde se planteó la posibilidad de amputarle la pierna derecha después de un accidente automovilístico. Finalmente, la pierna y tobillo fueron reconstruidos y milagrosamente el golfista estadounidense está de regreso en una competencia profesional.

Y no sólo es una competencia, sino la de mayor prestigio en el circuito. Tiger Woods reapareció en Augusta, el primer major del año, y cuando muchos pensaban que sólo volvería para participar, Tiger sacó el espíritu competitivo y superó el corte.

Tuvieron que pasar más de 500 días para que Woods volviera a una competencia profesional y aún con las cicatrices que le dejó el accidente de 2021, superó a nombres como Bryson Dechambeau, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Sam Burns, Xander Schauffele y al mexicano Abraham Ancer, quienes no libraron el corte.

Esta es la vigésimo segunda ocasión consecutiva en la que Tiger Woods supera el corte y lo hizo después de una primera vuelta irregular, en la que terminó con golpes sobre par, aunque en la segunda vuelta compensó.

Tiger no juega, lucha en Augusta

Tiger Woods ya se había dejado ver en campos de golf en 2021, aunque aún con muletas o protección para terminar de darle estabilidad a la pierna derecha, pero en Augusta dio muestra de su notable recuperación.

La locura para ver a Tiger Woods 😮pic.twitter.com/dvmQbDhgtm — Gaby Bibayoff (@GabyBibayoff) April 7, 2022

El estadounidense ya es capaz de caminar de manera independiente, incluso se apoya con cierta naturalidad en la pierna derecha para sacar las bolas del hoyo, sin embargo, constantemente se le ha visto acomodarse un vendaje.

De acuerdo con La Nación, de España, Tiger Woods no está jugando en Augusta, sino que está luchando, pues aún no se encuentra en un estado óptimo y él mismo lo reconoció. “No me siento tan bien como me gustaría sentirme”, indicó el atleta de 46 años de edad.

Tiger Woods está de regreso

Por el largo periodo de sin actividad, por las lesiones y la edad, Tiger Woods no es favorito para ganar el torneo, sino Scottie Scheffler, sin embargo, Tiger Woods tiene la esperanza de llegar bien colocado al domingo para atacar.

El objetivo de Woods es colocarse a cinco o seis golpes en la ronda definitiva del domingo. “Tengo que hacer mi parte para llegar a los últimos nueve hoyos con posibilidades… ojalá me prenda en el fin de semana”. La bestia del golf está de regreso.