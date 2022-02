Títulos y medallas olímpicas: El legado de Juan Martín del Potro tras 17 años como tenista profesional

¡Hasta siempre, ‘Delpo’! Juan Martín del Potro volverá a las canchas después de dos años y ocho meses de ausencia, la mala noticia es que su regreso se enfoca más en una despedida definitiva. Las lesiones fueron una constante en su carrera y la fractura sufrida en el Masters 1000 de Shangai 2018 sentenció el futuro a largo plazo.

A lo largo de su paso por el tenis, el argentino tuvo que entrar al quirófano varias veces, solo la rodilla derecha lo llevó en cuatro ocasiones y la rehabilitación no ha sido sencilla. Es por eso que disputar el ATP de Buenos Aires es un logro importante para el tenista que alcanzó el número 3 del ranking en agosto de 2018.

“Es más una despedida que una vuelta. La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que intento tratamientos, médicos y nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando. No encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Después de estas semanas, miraré el futuro“, declaró ‘La Torre de Tandil’ en conferencia de prensa.

22 títulos de la ATP: El legado de Juan Martín del Potro

A nivel individual, ‘Delpo’ presume 22 títulos de la ATP, que incluyen también un Grand Slam. El tandilense superó por 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4) y 6-2 a Roger Federer en la final del US Open de 2009 para conseguir un trofeo de los ‘4 Grandes’.

La mayoría de los demás trofeos llegaron en canchas duras, como Los Ángeles, Washington, Auckland, Delray Beach, Marsella, Viena, Basilea, entre otros; cabe resaltar que Juan Martín del Potro también visitó Acapulco y ganó el Abierto Mexicano de Tenis en 2018. Aquella final fue en contra del sudafricano Kevin Anderson y favoreció al argentino por 6-4 y 6-4.

El último título de Del Potro es el de Indian Wells en 2018 -ante Federer nuevamente- y su última final la de Pekín el 7 de octubre del mismo año, esa la disputó contra Nikoloz Basilashvili. Eso no es todo porque a esta lista se une un título en dobles: Indianápolis en 2007 junto al estadounidense Travis Parrot.

¿Cómo le fue en Juegos Olímpicos con Argentina?

Hablar de Juan Martín del Potro representa a un medallista olímpico, con participación en dos ediciones de la justa. El argentino debutó en Juegos Olímpicos durante Londres 2012 como el octavo preclasificado de forma individual y en dobles mixto compartió la cancha con Gisela Dulko. A pesar de que la dupla se quedó en cuartos de final, en singles la historia llegó hasta el podio.

El tandilense siempre fue uno de los grandes rivales de Roger Federer y en aquel torneo se encontraron en semifinales para protagonizar el partido a tres sets más largo de la era abierta. Del Potro cayó por 6-3, 6-7(5) y 17-19, así que se encontró con Novak Djokovic en el juego por el tercer lugar. Es juego catapultó a ‘Delpo’ para que se convirtiera en el primer argentino en ganar una medalla en singles masculino olímpico y solo requirió de dos sets para quedarse con el bronce.

Río 2016 representó la segunda participación de Juan Martín del Potro, quien despachó una vez más a Djokovic pero esta vez en primera ronda. Esto representó un regreso triunfal precisamente porque las lesiones provocaron su ausencia en el circuito y la mejor parte es que ahora sí hubo final para Argentina. El rival y verdugo fue Andy Murray; sin embargo, la plata representó un momento cumbre para ‘Delpo’.