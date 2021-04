Tokio 2020: Listos los grupos del futbol masculino, México va contra Sudáfrica y Francia

Y mientras ustedes dormían muy sabroso en su camita, en las primeras horas de este miércoles se sortearon los grupos para el torneo del futbol masculino en Tokio 2020. México va contra viejos conocidos.

Así como pasó en el mundial del 2010, la Selección Mexicana se medirá contra sus similares de Sudáfrica y Francia… claro, ahora por tratarse del torneo olímpico el asunto será entre selecciones Sub-23. También, como parte del Grupo A, enfrentará al anfitrión Japón… y listo.

¿Cómo quedaron los otros grupos?

Ahí van. Grupo B: Nueva Zelanda, Corea, Honduras y Rumania. Grupo C: Egipto, España, Argentina y Australia y, por último, el llamado “grupo de la muerte”, el Grupo D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita.

De acuerdo con las cuentas oficiales de Tokio 2020, los juegos del torneo olímpico de futbol masculino se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de este 2021. Y, por la diferencia de horario (14 horas), habrá que cambiar las chelas por café para verlos, ya que serán durante la madrugada.

En el caso de la selección mexicana, sus juegos serán: contra Francia, a las 03:00 am; contra el anfitrión Japón, ahí sí en un horario no tan manchado (a las 6:00 am) y, cuando le toque cerrar contra Sudáfrica, a las 6:30 am.

Los dirigidos por Jaime Lozano debutarán el 22 de julio, en Tokio. El segundo partido, contra Japón, será el 25 de julio, en el estadio de Saitama y, el tercer juego (esperemos no el último), el 28 del mismo mes, en Sapporo.

Hasta el momento el DT de la selección Sub-23 no ha definido los elementos que reforzarán a la escuadra olímpica, pero se sabe que tratará de darle punch a la portería, la defensa y la delantera. Como pequeño dato para emocionarnos con el partido contra Francia, los galos podrían reforzarse con nada menos que Kylian Mbappé.

También quedaron definidos los grupos del torneo femenil

Minutos después de llevarse a cabo el sorteo del futbol masculino, también quedaron armados los grupos para el torneo femenil. Ahí, lamentablemente no tendrá participación la selección mexicana… pero igual se ve que se va a poner bueno.

El Grupo E está integrado por Japón, Canadá, Gran Bretaña y Chile. El F por Brasil, China, Zambia y Países Bajos y, por último, el grupo G está conformado por las selecciones de Suecia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.