Es muy fácil decir que luego de la brillante carrera que tuvo en la NFL, Tom Brady puede hacer lo que sea tras su retiro. Pero quizá eso no sea del todo cierto, ¿o acaso te lo imaginas haciendo Stand up?

Oh sí, surgió la info de que Tom Brady tiene la intención de entrarle al Stand up ahora que su retiro de la NFL le dará mucho tiempo libre de aquí a que comience la nueva temporada. El ahora exquarterback será comentarista y ganará muchísimo dinero, pero hasta entonces, podría probar suerte en otro arte.

Tom Brady le entraría al Stand up tras su retiro de la NFL/Getty

¿Tom Brady haciendo Stand up? No sería la primera vez que lo vemos en la comedia

Pero lo dicho, ¿te lo imaginas tratando de ser comediante de tiempo completo? Rercordemos que no sería una faceta nueva para Tom Brady. El ex mariscal de campo de Patriots y Buccaneers ya le entró a la comedia en la película 80 for Brady, estrenada a principios de febrero en Estados Unidos.

También cabe mencionar el proyecto de Tom Brady con Netflix: GROAT (Greatest Roasts of All Time) cuya temática también va encaminada a la comedia. En el siguiente enlace te contamos todo sobre esa serie.

Volviendo a su intención de entrarle al Stand up, fue el medio RadarOnline el que tuvo contacto con “fuentes cercanas” a Tom Brady y así se supo que quiere ser comediante. Al parecer le gustó recibir halagos por la mencionada película cómica y eso lo ha llevado a sentir que puede ser estrella también sobre los escenarios de Stand up.

Tom Brady le entraría al Stand up tras su retiro de la NFL/Getty

Sus conocidos tratan de hacerlo desistir

El tema es que dichas fuentes declararon que están haciendo todo lo posible por convencerlo de que no lo haga: “Tom fue un quarterback estupendo, pero necesita desechar esta idea antes de que sea demasiado tarde. Como cómico, no es más que un aguador”.

Jane Fonda, Lily Tomlin y Rita Moreno, quienes participaron en la película de Tom Brady, le echaron hartas flores a su trabajo de actuación, lo que motivó al exjugador a pensar seriamente en la comedia. Pero lo dicho, sus conocidos ya buscan sacarle eso de la mente.

Tom Brady le entraría al Stand up tras su retiro de la NFL/Getty

“Las chicas fueron muy amables con él e hizo un buen trabajo leyendo material escrito en un pequeño papel, pero jugará en una liga completamente diferente si se sube al escenario”.

Con toda honestidad: ¿te gustaría ver a Tom Brady haciendo un show de Stand up o mejor que le haga caso a sus conocidos?