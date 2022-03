¡Ya suéltalo! Dice Toto Wolff que no quiere “hablar nunca más” con Michael Masi por el GP de Abu Dhabi

No cabe duda de que Mercedes sufrió el campeonato de Max Verstappen en 2021 y todo indica que el dolor sigue presente. Si bien es cierto que Toto Wolff y compañía intentan dejar atrás lo ocurrido en Abu Dhabi y las decisiones de Michael Masi, parece que ellos mismos le echan más limón a la herida.

Wolff se dijo arrepentido de muchas de sus palabras durante la temporada pasada; sin embargo, parece que esto quedó atrás y volvió a soltar veneno contra sus rivales. Tampoco podía faltar su postura con el exdirector de carrera de la Fórmula 1, quien cayó de su gracia por completo desde que ordenó el famoso safety car en la última carrera del año.

“No he hablado con él desde entonces y no quiero volver a hablar con él nunca. Sus decisiones fueron incorrectas y estoy seguro de que se arrepiente de ellas. La FIA debió haber visto eso mucho antes de que tuviéramos un problema, ese estaba en la estructura. Había un problema de personalidades“, dijo Wolff sobre Masi a Sky Sports.

Y la cosa no queda ahí, porque esta entrevista es parte del documental ‘Duel: Hamilton vs Verstappen’ que la televisora estrenará este domingo 6 de marzo. Los protagonistas de la última campaña de F1 hablaron de todo y Wolff no solo arremetió contra Masi. Desde su punto de vista, otra de las cabezas de Red Bull se encargó de ponerlo en ese puesto.

“Jonathan Wheatley ha hecho su trabajo. Convirtió a Michael Masi en director de carrera, no solo en Abu Dhabi sino antes. Y probablemente Max le deba mucho“, agregó el directivo de Mercedes.

Max Verstappen defendió a Masi de Toto Wolff… y de miles de fans

Así como Toto Wolff tuvo su chance para ir contra Masi una vez más, Max Verstappen dio su versión de la historia. El actual campeón de la Fórmula 1 aseguró que el reglamento nunca quedó a un lado y que desafortunadamente, el más afectado fue precisamente el director de carrera de la última temporada.

“Él no rompió las reglas. Tal vez las aplicó un poco diferente, pero no hizo nada que las contradijera. Siempre puedes discutir sobre si hizo bien o mal; creo que lo que Masi priorizó fue la carrera. Es muy difícil lo que le hicieron y realmente lo hundieron“, explicó Max.