Lo que necesitas saber: En los ocho meses de Thomas Frank a cargo del equipo, registró 15 derrotas por 13 victorias y 10 empates.

El Tottenham le dio las ‘gracias’ a Thomas Frank después de ocho meses al frente del equipo. Con todo y que el entrenador dijo que estaba ‘1000% seguro’ de estar al frente del equipo para el juego contra el Arsenal del 22 de febrero.

Al parecer, Frank no tenía ni idea de que la directiva ya tenía otros planes para él; bien dice el dicho ‘Del plato a la boca… se cae la sopa’. Y es que, para mala fortuna del danés, los números no estaban a su favor, menos teniendo al equipo en el puesto 16 de la tabla general de la Premier League.

Fotografía @SpursOfficial vía X

Tottenham despide a Thomas Frank

La derrota del Tottenham ante el Newcastle de la jornada 26 de la Premier League fue la ‘gota que derramó el vaso’ en la paciencia de la directiva del equipo. Si bien la idea era mantener a Thomas Frank, la falta de resultados hizo que su continuidad fuera prácticamente imposible.

Al menos eso dejó muy en claro el club con el comunicado de su salida.

“El Club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador jefe masculino y Thomas Frank se marchará hoy. Thomas fue designado en junio de 2025 y estabamos decididos a brindarle el tiempo y el apoyo necesarios para construir el futuro juntos“.

“Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la Junta a concluir que es necesario un cambio en este punto de la temporada”.

Y efectivamente, los resultados de Frank al frente del Tottenham no fueron los mejores, en sus ocho meses a cargo del equipo registró 15 derrotas por 13 victorias y 10 empates, lo que apenas le ayudó a sumar 49 puntos.

Partidos: 38

Victorias: 13

Derrotas: 15

Empates: 10

¿Quién será el nuevo entrenador del Tottenham?

Hasta ahora no hay una confirmación del nuevo entrenador del Tottenham. Aunque ya hay varios nombres sonando: Enzo Maresca, Rubén Amorim, Roberto De Zerbi y hasta los Xavis: Hernandez y Alonso.

Sin embargo, la directiva podría optar por nombrar a un entrenador interino y así ganar más tiempo para contratar a un nuevo entrenador ¿Quién les gusta para el Tottenham? ¿Será que consiguen su propio Michael Carrick, como el Manchester United?