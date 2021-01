Lawrence y Fields: los quarterbacks que roban los reflectores en la NCAA

En medio del recalentado y durante las primeras horas del 2021, las semifinales colegiales de la NCAA nos regalaron un increíble juego entre Ohio State y Clemson, equipos comandados por los mariscales de campo Trevor Lawrence y Justin Fields.

Aunque el triunfo de Ohio por 49-28 nos dejó mil emociones y varias jugadas impresionantes que, por supuesto, encabezaron los dos quarterbacks, también surgieron dudas sobre el futuro de ambos en la NFL.

Mientras las franquicias y los jugadores toman decisiones, los aficionados desataron un largo debate en redes sociales para elegir a su favorito. Es por eso que en la larga espera, retomamos la historia de los QB que causan sensación.

Lawrence nació el 6 de octubre de 1999 en Knoxville, Tennessee, es el segundo de tres hermanos e incursionó en el deporte desde muy pequeño; formó parte de los equipos de futbol americano y basquetbol del Instituto Cartersville.

Como estudiante de primer año, registró 3 mil 042 yardas de pase y 26 touchdowns, como junior fue elegido Jugador del Año por el Atlante Journal-Constitution. Considerado como uno de los mejores prospectos en diciembre de 2016, anunció que continuaría su carrera en la Universidad de Clemson.

Debutó con los Clemson Tigers en la NCAA el 1 de septiembre de 2018, aunque apareció como suplente completó nueve de 14 pases en 137 yardas y consiguió tres touchdowns; 24 días después se adueñó de la titularidad.

En enero de 2019, Clemson conquistó su tercer título nacional al vencer a Alabama de la mano de Trevor y un año después eliminaron en semifinales a Ohio State en el Fiesta Bowl, pero la LSU y Joe Burrow se quedaron con el campeonato.

La pandemia de COVID-19 puso en pausa casi todas las competencias deportivas en el mundo y desafortunadamente, Trevor Lawrence se contagió en octubre. Se perdió dos partidos y entre ellos Clemson se encontró con su única derrota en la temporada regular.

En el que pudo ser su último juego con Clemson, el QB terminó con 400 yardas aéreas, dos pases de anotación y una intercepción.

A pesar del descalabro en el Sugar Bowl, Lawrence se perfila como una de las figuras más importantes para el próximo draft de la NFL. Con base en los últimos movimientos, su futuro podría estar con los Jaguars de Jacksonville.

Del otro lado tenemos al nacido el 5 de marzo de 1999 en Kennesaw, Georgia. Justin Fields inició como mariscal de campo en Harrison High School, ahí registró 6 mil 283 yardas y 69 anotaciones.

Su año previo a convertirse en universitario quedó plasmado en la serie de Netflix QB1: Beyond the Lights y en octubre de 2017, dio a conocer que jugaría con la Universidad de Georgia, a pesar de que antes se comprometió con Penn State.

Durante la temporada 2018 con Georgia, Fields tuvo actividad en 12 juegos, totalizó 328 yardas aéreas, 266 terrestres y ocho touchdowns. Sin embargo, decidió transferirse a Ohio State con la ayuda de un abogado para evitar ausentarse un año de la NCAA.

Thomas Mars argumentó que el mariscal se vio involucrado en circunstancias atenuantes fuera de su propio control, ya que recibió insultos raciales por parte de un jugador de beisbol. De esta forma, la organización otorgó elegibilidad inmediata para 2019.

En el juego del 1 de enero de 2021 contra Clemson, Justin Fields lideró a la ofensiva con anotaciones de 56 y 45 yardas. Sus habilidades sorprendieron a aquellos que no confiaban en el talento que tiene en el brazo derecho, así que más de un equipo lo buscará cuando salga de la NCAA.

La primera franquicia en la fila son los New York Jets, pero si estos deciden elegir una posición diferente, Fields se convertiría en opción para los Atlanta Falcons, cuya afición está más que lista e ilusionada para recibir al mariscal.

It was fun while it lasted.

Go get that W @AtlantaFalcons. We dont need it anymore. pic.twitter.com/iWJs5LJwfA

— Falcons Kingdom (@FalconsKingdom) January 2, 2021