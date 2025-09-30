Lo que necesitas saber: Las roturas de ligamento cruzado anterior tardan en sanar de 6 a 12 meses, dependiendo de la gravedad de cada una.

Los Miami Dolphins tendrán que terminar la temporada de la NFL sin Tyreek Hill, quien estará fuera de actividad varios meses para recuperarse de la durísima lesión que sufrió contra los New York Jets.

Hills se dislocó la rodilla izquierda y se rompió el ligamento cruzado anterior, además de otros ligamentos más. El receptor fue operado el martes 30 de septiembre. Ahora la pregunta es ¿Quién será su reemplazo?

Imagen @NFL

Tyreek Hill se pierde toda la temporada

Tyreek Hill no pierde el animo. Salió lesionado del juego contra Jets, aplaudiendo y sonriendo a los aficionados, y por si eso no fuera suficiente, minutos antes de ingresar al quirófano envió un video para agradecer todas las muestras de cariño y mensajes que recibió.

“Aquí Tyreek Hill, el Cheetah, a punto de ser operado. Tengan a su hijo en sus oraciones. Han sido increíbles aficionados de los Dolphins, y toda la NFL me han enviado mucho cariño y muchas oraciones, y me siento muy honrado. Los quiero mucho y espero verlos pronto”.

¿Cuánto tiempo estará fuera Tyreek Hill?

Las roturas de ligamento cruzado anterior tardan en sanar de 6 a 12 meses, dependiendo de la gravedad de cada una. En el caso de Tyreek Hill además del ligamento cruzado, también tendrán que ser operados otros ligamentos más, por lo que el tiempo de recuperación podría ser mayor a 6 meses.

Aunque su regreso a las canchas también dependerá de su proceso de recuperación.

Mientras, Hill se recupera de su lesión en la rodilla, los Dolphins deberán buscar a su reemplazo para el resto de la temporada. Jaylen Waddle es la opción más lógica y seguramente lo veremos el resto de la temporada en lugar de Tyreek. Aunque también hay nombres como Darren Waller, Malik Washington, Nick Westbrook-Ikhine, Dee Eskridge entre otros, que podrían entrar al campo en caso de ser necesario.