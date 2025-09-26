Lo que necesitas saber: La NFL visitó Brasil con dos partidos de temporada regular. En el 2024 con los Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers. Y en el 2025 con Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs.

La NFL llegó a Brasil para quedarse, al menos hasta el inicio de la temporada 2026. Roger Goodell, comisionado de la NFL, confirmó que primer juego de la próxima temporada regular será nada más y nada menos que en el emblématico Estadio Maracaná.

Eso sí, todavía no sabemos que equipos viajarán a Brasil. Apenas en septiembre del 2025, los Kansas City Chiefs se enfrentaron a Los Angeles Chargers en la Corinthians Arena de Saõ Paulo.

Aficionados en Brasil / Fotografía @Chiefs

La NFL jugará en Brasil su primer partido del 2026

En los últimos años la NFL se ha esforzado por llevar su competencia fuera de Estados Unidos. La intención es aumentar el número de los aficionados y claro, explorar nuevos mercados.

Afortunadamente para ellos, la apuesta les ha dado frutos. Tan solo en el 2025 lograron conseguir juegos en Brasil, Irlanda, Inglaterra, Alemania y España. Aunque eso no es todo, ya tenemos confirmado su primer juego internacional del 2026; el inicio de la temporada será en el Estadio del Maracaná.

“El juego NFL Rio es una realidad. En la temporada 2026, el icónico Estadio del Maracaná recibirá su primer inicio en la NFL.”

Y no podría ser de otra manera, la NFL preparó todo una fiesta para el juego entre los Chargers vs Chiefs, con Karol G en el show de medio tiempo. Las acciones en el campo más la música y el ambiente en las gradas hicieron una experiencia inolvidable en el Corinthians Arena.

Y vayan acostumbrándose a los juegos en Brasil, ya que la NFL tiene un acuerdo para jugar al menos 3 partidos en tierras cariocas durante un periodo de cinco años. El primer partido de dicho acuerdo será el del 2026.

Ahora la misión de la NFL es definir a los dos equipos que viajarán a Brasil el 2026, así que tendremos que esperar algunos meses más mientras se define el calendario, pero ¿A que equipos les gustaría ver en Brasil?