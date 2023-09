Lo que necesitas saber: En 2011, Gronk obtuvo el récord como el ala cerrada con más pases de anotación en una temporada con 17

En los emparrillados de la NFL, por supuesto que se extraña a talentos como el de Rob Gronkowski y más, porque si nos ponemos a pensar, su retiro se dio antes de tiempo.

Fue su decisión, claro, pero queda esa sensación de que Gronk todavía puede dejar unos buenos años en los emparrillados de la NFL y seguir aumentando sus impresionantes récords y números.

Hablando de récords, posee una marca que al momento, ningún ala cerrada haya quebrado, aunque, en esta temporada 2023, uno que otro loco intente superar el nombre de Rob Gronkowski.

Rob Gronkowski sigue siendo uno de los mejores alas cerradas en la historia de NFL – Foto: Getty Images

Más anotaciones para in ala cerrada en una temporada

Campaña 2011, Gronk formaba parte de unos Patriots de Bill Belichick que dominaban a placer la NFL. Obviamente, comandados por el GOAT del futbol americano, Tom Brady.

En aquella temporada, la sociedad Brady-Gronk era la más prolifera de las canchas. Pocos se entendían como ellos y les hicieron daño a la mayoría de rivales posibles, casi indefendibles.

El ala cerrada consiguió 17 pases de anotación en toda la temporada, récord de la NFL. Prácticamente, un TD por juego; esa marca sigue vigente y es la que mantiene a Rob Gronkowski en el retiro, aunque expectante de que alguien pueda superarlo.

Pocas duplas tan efectivas como la Brady-Gronk – Foto: Getty Images

Rob Gronkowski volvería a la NFL, si alguien supera su marca

En la temporada 2023 de NFL, la posición de ala cerrada es una de las más espectaculares y la razón es sencilla… son varios los jugadores que tienen mucho talento y que buscan ser coronados como el mejor.

Travis Kelce, Darren Waller, Dallas Goedert, Mark Andrews, Kyle Pitts, George Kittle y la lista sigue, sigue y sigue.

Así que, con tanto talento en los emparrillados, la marca de Rob Gronkowski está en constante peligro y ese récord, es la única razón por la que Gronk volvería a jugar en la NFL y saldría del retiro.

Récord de TD en una sola temporada para jugadores de su posición, un logro en la gran carrera del ala cerrada – Foto: Getty Images

Durante un episodio del programa Up and Adams, el ala cerrada mencionó lo siguiente: “No me preocupo, pero si alguien lo supera, volveré. Esa es la única manera en que volveré a la NFL, si alguien supera mi récord de touchdowns“.

“Porque ese récord es mío. Ese récord de touchdown de un ala cerrada es mi récord. Estoy orgulloso de ello, me encanta y si alguien lo supera, tendría que volver e intentar recuperarlo“, sentenció.

No sabemos si algún día Rob Gronkowski volverá o no, pero de algo estamos seguros, hay talento suficiente en la NFL para romper su récord… así que, sólo el padre tiempo tendrá la respuesta.

Gronk ya puso condiciones para un posible regreso a la NFL – Foto: Getty Images

Te puede interesar