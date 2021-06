¿De qué trata “Vaccine At The Plate”, el programa de vacunación a aficionados de la MLB?

¡Todos a cuidarse! El plan de vacunación contra el COVID-19 avanza muy rápido en Estados Unidos, pero a través del programa “Vaccine At The Plate“, el gobierno y la MLB buscan que la mayor parte de la población reciba la dosis lo antes posible.

Desde hace tiempo, los parques de Grandes Ligas se convirtieron en centros de aplicación y ahora mantendrán las actividades de una manera diferente. Para motivar a los fans, se ofrecerán entradas a los juegos de los 30 equipos.

Durante el mes de junio, las franquicias organizarán un evento para regalar los boletos y vacunar a quienes no lo hicieron antes. Eso sí, cada equipo establecerá sus propias reglas en cuanto al boletaje y podrá entregar entradas para ese mismo día, otra semana e incluso otros meses.

Por ejemplo, los Arizona Diamondbacks eligieron el sábado 5 de junio para dar inicio a “Vaccine At The Plate”. Por su parte, los Detroit Tigers se unieron a McLaren Health Care y Meijer para vacunar del 8 al 13 de junio, cuando termine la serie ante los White Sox.

Si vives en Estados Unidos o tendrás la posibilidad de visitar el país en los próximos días, aquí puedes consultar las fechas y organización de cada evento. Algunos ya fueron agendados y otros como los de los New York Yankees se anunciarán pronto.

Los objetivos de la MLB (y muchos premios por vacunarte)

Por si eres de los que no están convencidos de vacunarse no es opción, los equipos de la MLB ofrecerán más premios a través de “Vaccine At The Plate“. Los Seattle Mariners contemplan administrar la dosis entre 14 y 23 de junio junto a un par de boletos y una tarjeta de regalo de Amazon por 20 dólares.

Ante las diferentes opciones que ofrecen las franquicias, el Director Médico de las Grandes Ligas Gary Green, se mostró entusiasmado y agradecido por el compromiso. Asimismo, destacó que las vacunas son parte fundamental del regreso a la normalidad.

“La MLB quiere jugar un papel en la adopción de las vacunas que han demostrado ser seguras y efectivas. A medida que más personas se vacunan, la tasa de infección disminuye y más áreas de la sociedad pueden reabrirse de manera segura. Estamos orgullosos de los esfuerzos que los clubes MLB están realizando para ayudar en este esfuerzo“, agregó.