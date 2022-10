Ana Galindo ha estado en boca de muchos tras un año intenso, en el cual le ha tocado dirigir a la Sub 17 varonil y a la Sub 20 Femenil, pero su verdadero reto está en India, sede del Mundial Sub 17 Femenil, que es la categoría a la cual dirige formalmente.

Esta Selección calificó al Mundial con números sorprendentes, con casi 60 goles en el Premundial de la Concacaf, y la prueba final está en la Copa del Mundo, la cual arranca este martes 11 de octubre con los partidos entre Chile y Nueva Zelanda, así como Brasil ante Marruecos.

La Selección Mexicana quedó instalada en el Grupo C, junto a España, China y Colombia, por lo cual el Tri de Ana Galindo tendrá un verdadero reto.

En esta Selección se encuentran jugadoras con un recorrido importante tanto en el Tri como a nivel de clubes, comenzado por Tatiana Flores, del Chelsea, además de Montse Saldívar, jugadora del América.

¿Dónde puedo ver el partido de México?

El Tri Femenil debuta este miércoles 12 de octubre frente a la Selección de China y para ver el partido hay que despertar tempranito, pues el silbatazo inicial es a las 6:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión en vivo de este partido corre cargo de TUDN y también lo podrás ver a través de su web (aquí está en link), aunque necesitas ser suscriptor.

México requiere un triunfo para iniciar con el pie derecho en este certamen, tomando en cuenta que España, el segundo rival, no sólo es favorito para liderar el grupo, sino que también parte como candidata a campeona por segunda ocasión consecutiva.

Pero México no se queda atrás, pues cabe recordar que México es la actual subcampeona Sub 17, pues disputó la final del 2018, precisamente ante las ibéricas.