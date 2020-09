Ryan Shazier será eterno en la NFL. Sin embargo, el apoyador de los Pittsburgh Steelers anunció su retiro de los emparrillados, a tres años de la fatal lesión que lo dejó sin caminar por un tiempo y por la que su vida cambió por completo.

Mediante un video que publicó en su cuenta de Twitter, Ryan Shazier anunció su retiro de la NFL. El apoyador de 28 años descubrió su amor por el juego, al que le entregó su vida y por el que nunca dejó de luchar.

“Cuando tenía 5 años, hice el mayor descubrimiento de mi vida. Descubrí el juego que amo, el futbol. Desde entonces, he entregado mi vida al juego. El fútbol me dio todo lo que siempre quise y más. Me enseñó sobre el trabajo duro, la dedicación, el trabajo en equipo. Me llevó a la universidad y a la NFL“, dijo Shazier.

En el mismo video, Ryan Shazier aclaró que sigue amando al futbol y su cariño por los emparrillados sigue intacto. Es por eso que su retiro se debe meramente a las complicaciones de la lesión ya mencionada.

“Estoy aquí hoy para asegurarme de que el mundo sepa lo mucho que todavía amo el fútbol, ​​lo agradecido que estoy por todo lo que el fútbol me dio. Y estoy aquí para hacerle saber al mundo que hoy me retiro oficialmente del juego que amo tanto“, agregó.

De igual manera, Ryan Shazier narró lo difícil que fue darse cuenta que “dejó de ser Superman” en el momento en que se lesionó. Fue muy complicado darse cuenta que eso, lo llevaría dejar de jugar el futbol que tanto ama.

“Cuando juegas al futbol de la forma en que lo hice, te convences de que eres Superman, que nada puede detenerte pero luego, en el momento en que me lastimé, dejé de ser Superman. Eso fue difícil de entender“, dijo en su video.

Para el arranque de la temporada 2020, que será el jueves 10 de septiembre con el choque entre Texans y Chiefs, los Steelers colocaron a Ryan Shazier en la lista de reservas / retirados, para mantenerlo como parte de la organización.

La lesión de Ryan Shazier

Fue el 4 de diciembre del 2017 en un Monday Night Football cuando Ryan Shazier sufrió la lamentable lesión. En una jugada ante los Cincinnati Bengals, chocó de cabeza con Josh Malone y de inmediato colapsó, quedándose tendido en el terreno de juego.

Shazier se quedó tendido en el terreno de juego, de inmediato se tocó la espalda y rodaba en el campo pero era incapaz de mover las piernas. Es por eso que fue trasladado de urgencia a un hospital de la Universidad de Cincinnati.

Ver en YouTube

Días después fue sometido a una cirugía de estabilización espinal. El movimiento en las piernas lo recuperó dos meses después, hasta febrero.

Desde entonces, Ryan Shazier fue puesto en la lista de reserva / retirados durante la temporada 2018, la 2019 y finalmente en la 2020, que significó también el final de su carrera.

El paso de Ryan Shazier en los Steelers

Los Pittsburgh Steelers seleccionaron a Ryan Shazier en la primera ronda del Draft 2014. Fue el tercer linebacker seleccionado, tras Khalil Mack y Anthony Barr. En su primera temporada jugó nueve partidos, de los cuales arrancó cinco.

A partir de la temporada 2015, Ryan Shazier se hizo de la titularidad con los Steelers, sumando una intercepción ese año y tres en los siguientes. Antes de la fatal lesión, había conseguido su mejor registro de tacleadas con 89.