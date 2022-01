Las emotivas palabras de Virginia Torrecilla tras superar el cáncer y regresar al futbol: “Me dijeron que no volvería”

El 23 de enero de 2022 quedará marcado como un día sumamente especial para el futbol femenil de España. Más allá de que el Barcelona consiguió su segundo título de Supercopa Femenina ante el Atlético de Madrid, la gran protagonista del partido fue Virginia Torrecilla.

La mediocampista colchonera vivió dos años muy complicados. Todo comenzó en 2020 con fuertes dolores de cabeza; después de las revisiones correspondientes los médicos detectaron un tumor cerebral que la llevó al quirófano. Los meses posteriores pasaron entre quimioterapias y demás tratamientos.

Las buenas noticias llegaron poco a poco a través de la recuperación. Sin embargo, el último partido de Virginia Torrecilla se dio el 11 de marzo de 2020 con la Selección de España y el regreso parecía lejano. La directiva del ‘Atleti’ (y el mundo entero) brindó todo su apoyo a la jugadora, que pudo entrenar con sus compañeras mientras mejoraba.

Ahora la historia cambió por completo y la alegría de Torrecilla es evidente. Sonrisas, abrazos y felicitaciones llueven por todos lados, por lo que la futbolista aprovechó la conferencia de prensa posterior a la Supercopa para expresar lo que representa haber jugado una vez más.

“Esto es un premio para mí independientemente del resultado. Que yo volviese después de mucho tiempo sé que para el club es una victoria muy importante. Darle las gracias al cuerpo técnico, a mi entrenador, a mi club por todo lo que han hecho por mí; durante todo mi camino ha sido mucho trabajo y por fin ya lo tenemos después de caso dos años de quimios, de entrenamientos y de enfermedad estoy aquí“, dijo.

El agradecimiento de Virginia Torrecilla al Barça por festejar con ella

Un escenario que apareció en la vida de Virginia Torrecilla cuando se le detectó el cáncer fue no volver a las canchas. Al menos eso creían terceros, porque ella siempre confío en regresar a lo que tanto ama. Haber entrado de cambio a la Final de la Supercopa de España por Silvia Meseguer nos demostró su fuerza, su valentía y su determinación.

Lo que se espera ahora es verla cada vez más con el Atlético de Madrid, en especial en la Primera Iberdrola. Pero antes de adelantarse a cualquier cosa. Torrecilla destacó el cariño que recibió por parte de las futbolistas del Barcelona, que la alzaron en brazos como la campeona que es.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

“Un día me dijeron que no volvería a jugar futbol profesional. Estoy aquí contra el Barça, es algo muy satisfactorio y lo he dicho siempre: después de mi enfermedad me quedo con las personas. Las personas no tienen nada que ver con el escudo, ni con los colores. Acá lo hemos visto, después de perder lo primero que hacen es mantearme antes de celebrar su victoria“, agregó.

Por su parte, Caroline Graham Hansen declaró que su reconocimiento a mejor jugadora del partido hubiera sido justo para Torrecilla: “Para mí, hoy ella era la MVP del partido porque fueron dos años con tantas dificultades y enfermedad, era un gran día para ella, para el futbol femenino en España“.