¿Qué es, que hay y por qué debes lanzarte a Vive mi Selección en la Palacio de los Deportes?

El futbol se juega, se respira, se vive, se escucha y se siente, y hasta hace poco, el Palacio de los Deportes abrió un espacio interactivo en el que precisamente se dan cita todos los sentidos en un espacio de dos mil metros cuadrados dedicados por completo a la Selección Mexicana, y donde pueden interactuar tanto aficionados del futbol, como aquellos y aquellas que no son pamboleros, pero disfrutan (y/o necesitan) un momento para salir de la monotonía, estamos hablando de Vive Mi Selección.

¿Qué es Vive Mi Selección?

Se trata de una exhibición inmersiva organizada por Ocesa y dedicada a las diferentes ramas de la Selección Mexicana de Futbol, tanto la varonil que calificó a Qatar 2022, como Selecciones Femeniles y de categorías menores, como la Sub 17, Sub 20 y la Olímpica.

Cortesía

“El proyecto salió porque en Ocesa tratamos de innovar siempre en cómo tener los mejores eventos de entretenimiento fuera de casa y un camino fue entrar al negocio de las exhibiciones inmersivas que están sucediendo en todo el mundo. Nosotros hicimos una de Frida Khalo en Foro Polanco, y debido al éxito nos preguntaos ‘¿Qué sigue después de Frida?’ Buscamos algo que fuera un mismo amor que tenemos los mexicanos por algo y llegamos a la conclusión que ese amor es la Selección Mexicana de Futbol”, comentó Memo Parra, promotor de la experiencia inmersiva Vive Mi Selección.

Vive Mi Selección es una exhibición que se convierte en una experiencia sensorial, donde podrás ver, escuchar y sentir futbol.

¿Qué hay en Vive Mi Selección?

La experiencia comienza desde que colocas un pie al interior, pues el piso en realidad es pasto artificial, de modo que a partir de ese instante sientes que están en una cacha y comienza una exhibición que repasa momentos a través de una serie de historias que van desde el momento en el que el Tri tomó un barco para asistir a su primer Mundial hasta la actualidad.

Cortesía

Dos pantallas gigantes te envuelven con un audio de primera para disfrutar dos de los golazos de México en los Mundiales, y uno de ellos es el de Jared Borgetti, ante Italia, en Corea-Japón 2002 y sí, se te pone la piel chinita.

Después de la exhibición el siguiente paso es entrar a otro salón de actividadess interactivas. “Estas actividades son para niños y adultos, vas a correr y medir tu velocidad contra Chucky Lozano, o jugar en una mini cancha, tirar penales interactivos, ponerte frente a una cámara y en una pantalla verás las diferentes camisetas que usó la selección en Mundiales, además hay área de comida y bebida, entonces puedes pasar unas dos muy buenas horas en familia”, compartió Parra.

Cortesía

¿Quiénes pueden ir a Vive Mi Selección?

Todos, sin importar edad, o si eres aficionado que tiene todas las estadísticas en le mente, si no eres tan clavo o si de plano no le entiendes al fuera de lugar. “Si eres fan del futbol, lo que vas a vivir y sentir será algo muy especial, pero si no eres fan lo vas a vivir y sentir de otra manera, porque te envuelve tanto que no es necesario que seas fan del futbol”, dijo Parra, quien aseguró que los niños también pueden disfrutar de la experiencia.

“Como niño tal vez no vas a entender lo que te están narrando, pero vas a ver el juego de luces, videos y porque es impresionante como suben y bajan imágenes, Aunque no entiendas mucho de las narrativas, visualmente es impresionante”, nos contó.

Cortesía

Invitados de lujo

A partir del 9 de julio, cada sábado Vive Mi Selección tendrá invitados especiales, se trata de exjugadores que vistieron la playera del Tri con quienes podrás convivir.

Los primeros invitados serán Francisco ‘Kikín’ Fonseca (9 de julio), Luis ‘Matador’ Hernández (16 de julio) y Jared Borgetti (23 de julio).

¿Cuándo y a cómo?

Te pondrás lanzar a Vive Mi Selección de martes a viernes de 16:10 a 20:00 horas, sábados de 12:00 a 20:00 horas y domingos de 12:00 a 18:50 horas, en el Pabellón Este del Palacio de los Deportes.



El costo por entrada es de 260 pesos y puedes comprar tus boletos en ticketmaster (por aquí te dejamos en link) y en las taquillas del pabellón. La experiencia tiene una duración de 45 minutos, además del tiempo añadido en los juegos interactivos.

Tenemos boletos gratis: Quédate pendiente de nuestras redes sociales porque tendremos cortesías para ti.