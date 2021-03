¿A qué equipo irá? Washington corta a Alex Smith tras 3 temporadas

El regreso del año es para… ¡Alex Smith! Una historia de superación a las adversidades y de nunca rendirse, pero no todas son buenas noticias para él, aunque era algo que ya se esperaba venir por parte de su equipo. Washington Football Team dejó en libertad al mariscal de campo.

Alex regresó la temporada pasada después de varias lesiones y operaciones que pusieron en juego su carrera, pero todos los momentos duros lo hicieron más fuerte y volvió a los emparrillados para demostrar que aún tiene mucho que dar en el futbol americano.

En el 2020 volvió a enfundarse en los colores de Washington, como lo hizo en el 2018, año en el que llegó procedente de Kansas City. Pero en su regreso todo había cambiado, ya no era el mariscal titular, el equipo había elegido un nuevo QB en el draft (algo que a Washington se le da bien porque ninguno termina por rendir como se esperaba).

“Cuando decidí regresar, definitivamente frené los planes del equipo. No me querían allí, no querían que fuera parte de eso, no querían que estuviera en el equipo, en el roster, no querían darme una oportunidad. Soy como las sobras y estaba lesionado“, dijo para la revista GQ en febrero de este año.

En el campo, este 2020 estuvo en 8 juegos de los cuales inicio 6 y registró un total de 1,582 yardas por pase con un porcentaje de completados de 66.7%. Los pases de anotación que realizó en la pasada temporada fueron 6 por 8 intercepciones, nada mal después de 17 cirugías y un año de inactividad.

Cortado por Washington Football Team

El equipo llegó a postemporada, pero tampoco es como para celebrar que lo hicieron. Llegaron como el peor equipo de toda la postemporada y encima, con récord perdedor. Su división fue una lágrima y hasta el último partido de la temporada se jugaron el pase.

Algunas de las victorias corrieron a cargo de Alex Smith, como la de los Cowboys en la semana 12, que no sólo significó agregar un triunfo, sino uno divisional por si fuera poco. Pero no fue suficiente para mantener su puesto con el equipo.

Cortar a Alex Smith le significa 14.9 millones de dólares para Washington, que puede usar ese dinero para mejorar su plantilla en busca de una nueva postemporada, pero así como anda su división no es tan complicado.

And so the WFT says it was a mutual decision; with Alex Smith asking for his release: pic.twitter.com/ySI5J4DF1s — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 5, 2021

¿Qué sigue para Alex Smith?

Su regreso lo puso en las conversaciones de los mariscales de campo titulares de la NFL, ahora necesitará buscar algún equipo que este en busca de un QB, cosa que no será complicada debido a que muchos no tienen su puesto seguro. Entre los equipos en los que tendría oportunidad de llegar están:

Patriots, que con Cam Newton no parece ir a ningún lado la relación, Texans si Deshaun Watson confirma su salida y Colts, quienes buscan QB tras el retiro de Phillip Rivers.

Existen otros equipos que se unirían al interés por Alex Smith pero sin un panorama claro y con el Draft más cerca que nunca, las ofertas para el QB comenzarán a llegar en unos cuantos meses y podrá evaluar cuál es el mejor movimiento para su carrera.