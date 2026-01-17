Lo que necesitas saber: Sneijder está de visita en México y dice que la afición siempre le reclama aquella jugada, así que mejor les da la razón

Oficial: No era penal. Nada menos que el propio Wesley Sneijder reconoció que la supuesta falta sobre Arjen Robben no era penal, pero también le mandó decir a la afición mexicana que llegó la hora de superarlo.

Foto: Beto Barata, MexSport

Wesley Sneijder reconoce que “no era penal”

“Para ser sinceros, no era penal, pero el árbitro lo pitó. No sé qué decir. No era penal”, dijo ante medios, según cita Marca.

Bueno, bueno, hay que ser justos con lo que estamos diciendo. Wesley Sneijder lo dijo en plena visita a nuestro país y mencionando que la afición mexicana le grita y reclama en cada oportunidad que “no era penal”, por lo que llegó a un punto donde mejor les da la razón.

“Realmente los amo, conocí a muchos de ellos en Qatar en la última Copa del Mundo. La pasé mal en medio de los mexicanos, pero sí, les tuve que decir que no era penal y que me dejaran en paz”.

“Ya supérenlo”, le pide también a la afición mexicana

Y justo para enfatizar que igual y Sneijder reconoce que “no era penal” más por presión y por seguirle la corriente a los mexicanos, es importante mencionar que también le pide a la afición de nuestro país darle vuelta a la página de una vez por todas.

De plano siente que Robben no podría pisar México tal como anda haciendo él, lo que lo hace pensar que la afición mexicana lleva el asunto demasiado lejos a pesar de que ya pasaron casi 12 años de aquello.

“Cuando me encuentro con mexicanos me dicen ‘hey, no era penal, eh’. Es la primera vez que estoy acá en México después del 2014 y creo que Robben ya no puede caminar por acá, así que, ¿qué debería hacer? Me encanta su pasión y el amor por el futbol, pero a veces creo que van demasiado lejos. (En 2022) Les dije que ya estaban en otra Copa del Mundo y seguían hablando de la de 2014… Dejen el pasado atrás, ya déjenlo ir y miren el futuro”.

¿Será que llegó la hora de dejar de hablar de aquella dolorosa jugada?