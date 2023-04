Ryan Reynolds tiene un lugar buen ganado en Hollywood. Tal vez lo recuerdes por su particpación en Deadpool, Alerta Roja, La Propuesta (Linterna Verde, tú no) y más. Pero en el mundo del deporte también comienza a construirse un nombre gracias al éxito del Wrexham.

Sí, hablamos del Wrexham AFC, equipo de futbol que juega en la National League, la cual viene siendo la quinta división de Inglaterra. Uno podría pensar al leer esto, ¿y por qué es importante un equipo de la quinta división inglesa? Pues que justo desde la llegada de Ryan Reynolds su camino cambió para bien.

Wrexham derrotó con drama al Notts County / Foto: Getty

Hay diferentes razones para voltear a ver al Wrexham, equipo que seguramente estará en la cuarta división (League Two) para el año siguiente. En el 2020 nadie hablaba de ellos, pero justo en cuestión de 3 años lograron armar un proyecto deportivo serio que está por lograr el ascenso, primer paso para su objetivo final: ¡llegar a la Premier League!

Ryan Reynolds celebrando el triunfo del Wrexham / Foto: Getty

El importante triunfo del Wrexham sobre el Notts County

Así es, buscan ser equipo de primera a corto plazo y el primer paso para lograrlo es subir a cuarta divsión, para lo cual dio un golpe importante sobre la mesa al derrotar al Notts County. Lo mismo, ¿por qué es importante hablar de un partido de quinta división?

La respuesta está en porque fue histórico. Casi 10 mil personas se dieron cita en casa del Wrexham (además del propio Ryan Reynolds) para ver el juego. Los dos equipos llegaron con 100 puntos y el vencedor prácticamente amarraría el título de liga que otorga un boleto directo al ascenso.

Básicamente era una final y algunos medios ingleses lo calificaron como “el partido más importante en la historia de la National League” (¡así de trascendental pese a ser un juego de quinta división!).

Wrexham derrotó con drama al Notts County / Foto: Getty

Notts County pegó primero en la compensación del primer tiempo y complicó todo. Pero fiel a su modesta historia digna de una serie, el Wrexham remontó para la segunda mitad. Nuevamente el Notts empató a falta de 15 minutos, pero los Dragones Rojos consiguieron el tanto de la victoria de forma dramática. ¡Neta como episodio final de cualquier serie sobre un equipo de futbol!

Gracias a su triunfo, Wrexham está a nada de evitar el playoff por el otro boleto a la cuarta división, instancia donde fueron eliminados la temporada pasada. Sólo le restan cuatro partidos más para asegurar el ascenso.

Así celebró Wrexham el triunfo en redes sociales

Ryan Reynolds y su papel en el (cercano) ascenso del Wrexham

Al tratarse de una estrella de Hollywood, Ryan Reynolds llegó de inmediato con la idea de que el mundo conociera al Wrexham a través de la pantalla. Recordemos, además, que compró al modesto equipo de quinta división junto con el también actor Rob McElhenney.

La afición del Wrexham tiene presente a Ryan Reynolds / Foto:; Getty

Fue así como en el 2022 se estrenó la docuserie del equipo, Welcome to Wrexham. A partir de ahí, tiene cierto foco de la afición y medios, foco que han sabido llenar no sólo con una historia que nos recuerda a una serie como Ted Lasso, también porque en lo deportivo han conseguido triunfos importantes y están en un lugar donde nadie los imaginó hace unos años.

Como decíamos, esta temporada están por consumar el ascenso directo a cuarta división, primer paso para el objetivo planteado por Ryan Reynolds de llevar al Wrexham a la Premier League en 10 años (le restan 7 para lograrlo).

Ryan Reynolds le ha dado un gran impulso al Wrexham / Foto: Getty

Además, llegaron a la cuarta ronda de la FA Cup, misma donde fueron eliminados gigantes de Inglaterra como Liverpool y Arsenal. Y ojo, su verdugo no fue cualquiera; los eliminó el Sheffield United, equipo que está cerca de ascender precisamente a la Premier League, y que para hacerlo necesitó de dos partidos porque no les pudo ir ganar en su casa.

En resumen, el Wrexham está respondiendo a la inversión y el impulso de Ryan Reynolds con resultados. Juegan en quinta división pero ya muestran que están para competir en niveles mucho mayores y seguro nos tocará verlos consiguiendo más triunfos importantes y ascensos.