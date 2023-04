Alexander Zverev y Daniil Medvedev protagonizaron un duelo inolvidable en octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo. El alemán y el ruso se fueron a 3 sets con mucha polémica y después del partido se dijeron de todo a través de la prensa.

Considerados dos de las máximas figuras de la ‘Next’ Gen’, han disputado varios partidos e incluso finales. Sin embargo, también han sido compañeros en torneos como la Laver Cup, que reúne a los tenistas más destacados de la temporada en el tenis varonil.

Así que verlos enfrentarse supone todo un espectáculo. El problema es que en Montecarlo, ambos se criticaron una vez que Medvedev superó 3-6, 7-5 y 7-6 (9-7) a Zverev, aunque desde el juego hubo quejas, gestos y actitudes dignas de un buen chismecito.

Medvedev y Zverev en las ATP Finals / Getty Images

Zverev le tiró con todo a Medvedev al terminar el juego

Más allá del resultado y su derrota en Montecarlo, a ‘Sascha’ Zverev no le gustó la actitud de Medvedev durante el partido. El alemán concedió una entrevista en la que no se guardó nada y además de reclamar sus constantes pausas, aseguró que intentó desestabilizarlo en sus mejores momentos.

“Es uno de los jugadores más sucios en el mundo. Yo me tomo el juego limpio y la deportividad muy en serio, él no. Él se tomó un descanso para ir al baño cuando ya no se podía. Hay mil situaciones en las que siente que empiezo a jugar mejor e intenta hacer algo.

“Estoy extremadamente decepcionado de él como deportista. Por supuesto, se puede decir que me distraje y eso no debería ocurrir. Me siento mal por mi parte, pero siento que el juego limpio debería ser parte del deporte“, aseguró Zverev a Sky Sports.

"Jugaste desleal" ? La frase en broma de Medvedev a Rune, ¿fue en realidad dirigida a Zverev? ?#MonteCarlo pic.twitter.com/DRISWBgscN April 14, 2023

Y negó la amistad: La respuesta de Medvedev

Después llegó el momento de que Medvedev hablara con la prensa. El tenista ruso no se sorprendió cuando los reporteros lo cuestionaron sobre lo dicho por Zverev y la neta, la neta, respondió contundente e incluso consciente de que existe la posibilidad de nunca llevarse bien.

“Solo diré que nunca fuimos amigos. En juniors tuvimos una relación fluida, por lo que me extrañó mucho escuchar en algunas ceremonias de premios decir que era amigo mío y de mi esposa, porque no es cierto.

“Ahora mismo no doy mucha importancia a sus palabras, pero si cuando pasa una semana sigue diciendo lo mismo, me acercaré a él en el vestuario y le diré que hablemos de lo que está fallando, aunque quedemos como enemigos eternos y no volvamos a cruzar palabra“, dijo sobre su relación con Zverev, según retoma Punto de Break.

Medvedev durante la batalla épica contra Zverev en Montecarlo / Captura de pantalla

Para ponerle puntos suspensivos a este tema, Medvedev comparó la reacción de Zverev con lo sucedido entre Sadio Mané y Leroy Sané en el Bayern Múnich después de la Champions. De igual manera, le queda una esperanza par arreglar las cosas.

“Creo que es complicado porque dijo eso en cuanto terminó el partido y tienes el calor del momento. Si en una semana dice lo mismo o cambia de opinión, la historia es distinta. Entiendo que después del juego pasan muchas cosas, como con Mané y Sané que aparentemente tuvieron una pelea“.