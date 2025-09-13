Lo que necesitas saber: Carlos Sainz terminó en el décimo cuarto lugar en el Gran Premio de Países Bajos, por detrás de Liam Lawson.

¿Recuerdan la sanción que la FIA le impuso a Carlos Sainz por un toque con Liam Lawson? Bueno, después de dos semanas de revisión, los comisarios le aplicaron un ‘Usted disculpe’ a Williams y Sainz. Aceptan que se equivocaron en penalizar al español.

Sin embargo, el daño ya está hecho. Carlos no recuperara los 10 segundos que perdió tras la sanción en el Gran Premio de Países Bajos, aunque la buena noticia es que le serán retirados los dos puntos en la superlicencia que había recibido.

Liam Lawson en Zandvoort / Getty

¿Qué dice Williams del error de los comisarios?

En Williams no están del todo contentos con las decisiones de los comisarios. Para empezar la sanción fue una ‘exageración’ por un incidente de pista, después el equipo pidió una revisión y hasta dos semanas después de la carrera en Zandvoort, les dieron la razón. No había razón suficiente para sancionar a Sainz por un incidente en pista que, digamos fue más culpa de Lawson que de Carlos.

“Los Comisarios están convencidos de que la colisión fue causada por una pérdida momentánea de control del Coche 30. Sin embargo, según la evaluación de los Comisarios, ningún piloto fue total o predominantemente responsable de dicha colisión“.

Comunicado de Williams

“Agradecemos a los comisarios por revisar la penalización de Carlos en Zandvoort y nos complace que ahora hayan decidido que él no tuvo culpa y que se trató de un incidente de carrera“.

“Si bien es frustrante que nuestra carrera se haya visto comprometida por la decisión original, los errores son parte del automovilismo y continuaremos trabajando de manera constructiva con la FIA para mejorar los procesos de administración y revisar las reglas de carreras para el futuro“. Se lee en el comunicado de Williams.

Aunque los comisarios hubieran retirado los 10 segundos al tiempo final de Carlos en Países Bajos, su resultado no hubiera cambiado, ya que terminó 17 segundos por detrás de Liam Lawson en el décimo cuarto lugar.

Al final del día Lawson está cumpliendo ese ambicioso objetivo de ‘no hacer amigos’ y en lugar de puntos, suma más detractores por su ‘estilo de conducir’.