Si el mercado de pilotos se movió bastante para la temporada 2025, lo que viene en 2026 pinta igual o más movido, tan sólo con el ingreso de Cadillac como undécimo equipo en la parrilla, así que de entrada son dos lugares que se tienen que llenar, y uno de ellos puede ser para Checo Pérez, sin embargo, hay otro piloto que puede ser protagonista de este mercado, se trata de Max Verstappen.

Los rumores son parte del día a día en el paddock de la Fórmula 1 y desde este 2025 comienzan a sonar algunas teorías sobre lo que podría pasar de cara la temporada 2026, en la cual entran la nuevas regulaciones de motores híbridos, y hay que tomar en cuenta que en ese sentido, se dice y se cuenta que Mercedes es el que tendrá mejores unidades de potencia. Ojito con este dato.

Equipos como McLaren, Sauber y Williams son de los pocos en los que se esperan cambios en cuanto a la alineación de pilotos, pero en el resto hay una ventana abierta para realizar cambios y mucho depende de lo que suceda con Max Verstappen y George Russell.

¿Max Verstappen se queda o se va de Red Bull?

Esta es una de las principales novelas, pues previo al Gran Premio de Arabia del 2025, comenzó a sonar con fuerza la teoría de que Max Verstappen comenzaba a voltear hacia otros equipos debido a lo irregular que es el RB21, capaz de ganar en Japón y una semana después quedar atrapado entre el sexto y séptimo lugar.

Ante estos rumores, Verstappen fue cuestionado por David Croft en conferencia de prensa: ¿Estas pensando en dejar a Red Bull? Max contestó lo siguiente: “No, tú céntrate en comentar y yo me centraré en conducir”.

Pese a ello, Verstappen suena como una opción en Mercedes, que no dudará en fichar si se abre una posibilidad, así como en Aston Martin, donde se podría reencontrar con Adrian Newey y con las unidades de potencia de Honda, con las cuales ha ganado sus cuatro campeonatos. Sólo queda esperar.

Checo Pérez va que vuela para Cadillac en Fórmula 1

Este río suena demasiado como para que no lleve agua, pero mientras no haya nada oficial, no queda otra más que esperar. Checo Pérez toma un año sabático tras una ruptura compleja con Red Bull, sin embargo se mantiene en forma porque tiene en mente su regreso a Fórmula 1 y de acuerdo con Carlos Slim Domit, lo ideal es que quede resuelto todo para el mes de noviembre, así que podríamos tener noticias después del descanso de verano.

Cadillac, sin embargo, no es la única opción para el mexicano, de acuerdo con varios reportes, sin embargo, Checo valorará los proyectos a futuro de cada equipo que le abra las puertas.

¿George Russell se mueve de Mercedes?

Russell termina contrato con Mercedes en 2025, así que esto lo convierte en una de las opciones más interesantes del mercado. ¿Te imaginas a Russell como piloto de Red Bull en caso de que Verstappen llegara a Mercedes? En Fórmula 1 todo puede pasar.

Se dice y se cuenta que en Mercedes han puesto sobre la mesa una oferta de 30 millones de dólares por dos años para que Russell renueve contrato.

El caso de Yuki Tsunoda en Fórmula 1

Después de cuatro años en Racing Bulls, el japonés fue promovido por a Red Bull, sin embargo termina contrato en 2025 y la renovación de contrato dependerá de su rendimiento, pero si éste no es favorable, podríamos ver a Yuki Tsunoda por primera vez fuera de la organización de Red Bull.

Su vínculo con Honda hacen que los rumores, naturalmente, desfilen hacia Aston Martin.

Franco Colapinto… si no es ahora, será mañana

Se dice que Jack Doohan tiene garantizado su lugar como piloto titular de Alpine hasta el verano, y dependiendo de sus actuaciones podría quedarse el resto de la temporada, así que estas pueden ser malas noticias para quienes quieran ver a Franco Colapinto de regreso en el paddock.

Sin embargo, difícilmente pasará más de un año para que Colapinto tome ese lugar en Alpine de manera definitiva, así que si no es en 2025, será en 2026.

Más rumores del mercado de pilotos rumbo al 2026

Piloto Lo que se dice de él Checo Pérez Su regreso a la Fórmula 1 está vinculado a Cadillac, aunque no habrá ningún anuncio oficial hasta después del receso de verano por si se abre algún lugar en otro equipo. Max Verstappen Él asegura que se quedará en Red Bull al menos hasta después de 2026, pero su nombre ha sido relacionado con Mercedes y Aston Martin. George Russell Termina contrato en este 2025, y Mercedes le ofrece una renovación por 30 millones de dólares por dos años; Russell, sin embargo, es una opción atractiva para otros equipos. Yuki Tsunoda Su contrato expira en 2025 y en Red Bull su futuro depende de su rendimiento. Si no renueva, puede ser una opción para Aston Martin u otro equipo. Franco Colapinto Podría debutar como piloto titular de Alpine después del receso de verano de 2025, pero si esto no se da, entonces lo veremos en 2026 en el lugar que hoy ocupa Jack Doohan. Lance Stroll Honda podría tener peso para elegir pilotos en Aston Martin y esto podría provocar la salida de Lance Stroll, en caso de la llegada de algún otro piloto, como Max Verstappen o Yuki Tsunoda. Fernando Alonso El español está cerca del retiro y éste puede suceder a finales de 2026, con Aston Martin. Valtteri Bottas Aunque es piloto reserva de Mercedes, sabe que no tiene lugar en este equipo para 2026. Su apuesta está en uno de los asientos de Cadillac. Colton Herta Es uno de los principales candidatos para Cadillac, sin embargo, el actual piloto del equipo Andretti en IndyCar, pero no tiene los puntos suficientes en la Superlicencia, así que debe finalizar la temporada actual entre los cinco primeros.