Lo que necesitas saber: Checo Pérez consiguió su primer podio en Azerbaiyán en el 2018 con un tercer lugar con Force India.

La Fórmula 1 aterriza en las calles de Bakú, esas en las que Checo Pérez ha demostrado ser fuerte y preciso a la hora de librar los muros. Es, junto a Max Verstappen, el único piloto en ganar el Gran Premio de Azerbaiyán en dos ocasiones.

Aunque su historia de amor, podios, puntos y victorias no empezó de la mejor manera. En su primera carrera registró un abandono con Force India en el 2017, así que vamos a recordar los mejores resultados del ‘Rey de las calles’.

Fotografía @SChecoPerez vía X

Checo Pérez debutó con un abandono en Azerbaiyán

El primer Gran Premio de Azerbaiyán que se corrió en la Fórmula 1 fue en 2017, aunque un año antes se corrió en el Circuito Callejero de Bakú el Gran Premio de Europa.

En aquel 2017, Checo todavía corría para Force India; para su mala suerte, tenía de compañero a Esteban Ocon. Ambos ya habían tenido una que otra fricción, pero aquella carrera fracturó la relación.

Justo cuando ‘Chequito’ estaba en tercer lugar, Ocon lo mandó contra los muros, destrozó su alerón delantero y acabó con su carrera. Al final, el francés terminó en la sexta posición; sin embargo, dejó al equipo sin puntos dobles.

El primer podio de Checo Pérez en Bakú

La revancha llegó para Checo Pérez un año después. En el 2018, arrancó desde el octavo puesto y con su icónico carrito rosa de Force India llegó hasta el podio en el tercer lugar, detrás de dos campeones: Lewis Hamilton con Mercedes y Kimi Räikkönen con Ferrari.

Ese fue su primer podio y el inicio del dominio mexicano en las calles de Bakú sin importar el auto o el equipo, solo el piloto y su excelente precisión para esquivar muros.

Fotografía @SChecoPerez vía X

Las dos victorias de Checo Pérez en Azerbaiyán

En el 2021, Checo vivía su primer año en Red Bull. Aquella temporada la pelea por el campeonato de pilotos era entre su nuevo compañero Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El neerlandés abandonó la carrera después de golpear uno de los muros en las últimas vueltas y justo cuando parecía todo perdido para él, apareció ‘Chequito’ para salvar el día y ‘comerle el mandado’ a Hamilton.

El británico no pudo mantenerse en el primer lugar; se pasó de largo en la relanzada de la carrera, cayó fuera de la zona de puntos y el tapatío se quedó con la victoria. Miren está joya (Un poco de humor, no se enojen).

Para el 2022, Pérez volvió a estar en el podio, pero esa vez en el segundo lugar; rescató un puntito extra con la vuelta rápida y la victoria se la llevó Max.

Aunque en el 2023 demostró una vez más su especialidad en los circuitos callejeros. Comenzó su fin de semana llevándose la sprint por encima de Charles Leclerc y Verstappen.

En la carrera, arrancó en el tercer lugar, pero poco a poco fue subiendo hasta el primer puesto; con todo y un safety car, mantuvo su posición, que ni el propio Max fue capaz de bajarlo del primer lugar.

El choque que le robó su tercer victoria

En el 2024, Checo Pérez estaba peleando por conseguir su tercera victoria en Bakú, pero justo en las últimas vueltas, un choque contra Carlos Sainz, quien todavía era piloto de Ferrari, lo dejó sin podio, sin puntos y fuera de la carrera.

¿Recuerdan ese momento?

Los números de Checo Pérez en Azerbaiyán

En las siete participaciones que Checo Pérez registra en el Gran Premio de Azerbaiyán tiene un saldo a favor de dos podios y dos victorias, además del primer lugar en la Sprint Race y la vuelta rápida del 2022.

1º lugar GP Azerbaiyán 2021

1º lugar GP Azerbaiyán 2023

Victoria Sprint Race 2023

Vuelta rápida 2022

Temporada Escudería Resultado 2017 Force India DNF 2018 Force India 3° lugar 2019 Racing Point 6° lugar 2021 Red Bull 1° lugar 2022 Red Bull 2° lugar 2023 Red Bull 1º lugar 2024 Red Bull DNF

El Circuito Callejero de Bakú siempre es un buen lugar para esperar una buena carrera de Checo. Ya demostró que puede tener grandes resultados con un Force India o con un Red Bull. Veremos si puede continuar ese dominio con el modesto Cadillac.