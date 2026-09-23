Lo que necesitas saber:

En Azerbaiyán el domingo es día festivo y por eso la carrera este año será en sábado

Checo Pérez vuelve al circuito donde obtuvo su última victoria en la Fórmula 1: el Gran Premio de Azerbaiyán. Llega con motor renovado y la ilusión de obtener sus primeros puntos, así que resulta una carrera imperdible.

Pero ojo, porque en esta ocasión la carrera es en sábado y no en domingo. No se te vaya a olvidar y andes esperando ver en vivo a Checo hasta el dominguito porque ya será muy tarde.

Horarios para ver en vivo a Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán
Checo Pérez y Valtteri Bottas / Foto: @Cadillac_F1 (X)

Horarios para ver el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 en sábado

El hecho de que la carrera sea en sábado provoca cambios en el itinerario al que estamos acostumbrados, naturalmente; será un fin de semana de carrera distinto en la Fórmula 1.

Las prácticas 1 y 2 son este jueves 24 de septiembre, mientras que la práctica 3 y la Qualy serán el viernes 25. Una vez más: la carrera es el sábado 26 de septiembre, no el domingo, y tocará de madrugada por la diferencia horaria que tenemos con Bakú.

SesiónDíaHoraTransmisión
Práctica libre 1Jueves 23 de septiembre02:30Sky Sports
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Práctica libre 2Jueves 23 de septiembre06:00Sky Sports
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Práctica libre 3Viernes 24 de septiembre02:30Sky Sports
F1TV
QualyViernes 24 de septiembre06:00Sky Sports
F1TV
CarreraSábado 26 de septiembre05:00Sky Sports
F1TV

¿Por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se corre en sábado?

La razón de tener carrera en sábado y no en domingo este año, es porque por allá el domingo es día festivo. En Azerbaiyán se conmemora el ‘Día del Recuerdo’ este 27 de septiembre, un día de luto para recordar a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con ESPN, se hacen homenajes religiosos, minutos de silencio y se guarda luto en general, por lo que no hay manera de realizar un Gran Premio de Fórmula 1.

Horarios para ver en vivo a Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán
Este fin de semana es el Gran Premio de Azerbaiyán

Clima ideal para el Gran Premio de Azerbaiyán 2026

Lo mejor de todo es que el clima no será factor durante este fin de semana. Se reporta que el tiempo será estable, sin lluvia y con temperaturas moderadas comparadas con el calor que hace en otras carreras.

Así que Checo Pérez tiene todo para hacer una gran carrera en un circuito que ya ha dominado y con motor al tiro.

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Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

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