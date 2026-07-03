Lo que necesitas saber: Checo Pérez posiblemente asista al juego entre México e Inglaterra

Inglaterra es el siguiente rival de México en los Octavos de Final del Mundial y aprovechando que Checo Pérez anda allá para el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone trataron de sacarle la sopa con algún datito que le pudiera servir al equipo británico este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Uno de los reporteros de Sky Sports le hizo un par de preguntas para “unos amigos”, que deberán adaptarse rápido a la altura de la Ciudad de México, evitar serenatas de aficionados mexicanos y sobre todo abrir a una defensa que hasta el momento no ha recibido goles.

“No hay que subestimar la altitud porque puede ser bastante difícil respirar”, aconsejó el piloto mexicano de la escudería Cadillac, por lo cual consideró que lo mejor es “llegar con suficiente tiempo de anticipación”.

Checo Pérez con Valtteri Bottas / Cadillac F1

Checo ya se saborea el México vs Inglaterra

El piloto mexicano, quien es aficionado al futbol y (lamentablemente) seguidor del América, fue cuestionado sobre alguna debilidad del equipo mexicano, aprovechando que tiene amistad con algunos de los futbolistas del Tri, pero Checo aseguró que hasta el momento no ha mostrado ninguna, aunque reconoció que México aún no ha jugado ante potencias como la inglesa.

“Hasta ahora no hemos visto ninguna porque todavía no hemos recibido un gol. Pero, claro, aún no nos hemos enfrentado a un equipo como Inglaterra, así que tengo muchas ganas de que llegue ese partido. Va a ser un gran encuentro. Estuve viendo a Inglaterrar y al final lograron clasificar, así que creo que el domingo veremos un muy buen partido”, menciono.

Checo Pérez sobre el México vs Inglaterra

Aficionados de Inglaterra serán bien recibidos en México

El reportero de Sky Sports hizo referencia a lo mal que la pasaron los jugadores de Ecuador, el más reciente rival de México, pues aficionados complicaron su descanso con una “serenata” en su hotel de concentración, por lo cual pidió a Checo un consejo sobre algún lugar súper secreto para hospedarse.

“La verdad es que los aficionados mexicanos son realmente muy buenos y estarán muy felices de recibirlos. Deseamos que los ingleses la pasen muy bien en nuestro país. Solo los aficionados, no los jugadores”.

Se decía que Checo podría viajar a México después del Gran Premio de Gran Bretaña para ver el partido en el Estadio Ciudad de México, y posiblemente llevaría a George Russell, aunque no hay nada confirmado.