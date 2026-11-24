Prime Video dio luz verde para la cuarta temporada de la serie de El señor de los anillos: Los anillos de poder.

A horas del final de la tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder, Prime Video lanzó los dardos una vez más y aprobó la cuarta temporada de la serie basada en la obra de J.R.R. Tolkien.

El señor de los anillos: Los anillos de poder estrenó su primera temporada en 2022, liberando la segunda en 2024 y, este 2026, su tercera entrega, la cual llega a su final de temporada este martes 24 de noviembre.

Con la confirmación de la cuarta temporada, esperemos que no se pase del plazo que parece ya establecido de dos años para ver qué sigue en la Tierra Media, miles de años antes de los eventos protagonizados por la Comunidad del Anillo, con Frodo y Aragorn a la cabeza.

Imagen de la tercera temporada de El señor de los anillos / Foto: Prime Video

La cuarta temporada de El señor de los anillos

Hasta donde se sabe, la cuarta temporada de El señor de los anillos empezará a filmarse en la primavera de 2027, lo cual nos da una buena señal de que podría estrenarse en 2028 para no dejar pasar más tiempo (como ya es costumbre de algunas series, pues).

La noticia llega justo cuando la tercera temporada está por llegar a su cierre, la cual nos presenta uno de los momentos clave en la historia de Tolkien: la forja del Anillo Único, el anillo que los gobernará a todos, el anillo que Sauron utiliza para atarlos a la oscuridad y las tinieblas y que, miles de años después, deberá ser destruido en las mismas brasas de Mordor para liberar a la Tierra Media del mal.

La tercera temporada

Esta tercera temporada cuenta con Morfydd Clark como Galadriel, Charlie Vickers como Sauron, Robert Aramayo como Elrond, Daniel Weyman como Gandalf, Owain Arthur como Durin IV, Sophia Nomvete como Disa, Ismael Cruz Córdova como Arondir, Maxim Baldry como Isildur y Markella Kavenagh como Nori Brandyfoot.

A ellos se suman Jamie Campbell Bower como Celeborn, Cynthia Addai-Robinson como Míriel, Lloyd Owen como Elendil y Benjamin Walker como Gil-galad.